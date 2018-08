Live: Ajax weet overwicht nog niet te verzilveren

Niet voor het eerst en zeker niet voor het laatst moest Ajaxtrainer Erik ten Hag gistermiddag tekst en uitleg geven over zijn selectiebeleid. De concurrentie is groot. Hij moet geregeld spelers teleurstellen die zichzelf als basiskracht beschouwen.



Donny van de Beek sprak dinsdag na de remise in Luik (2-2) zijn onvrede uit over het bijrolletje dat hij vervulde. "Ik neem daar geen genoegen mee."



Tegen Heracles mag Van de Beek weer aan de bak. Want Ten Hag is zeker van plan te blijven rouleren en het aantal speelminuten voor zijn spelers te doseren.



"De teleurstelling van Donny tekent zijn ambitie, maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. De jongens moeten allemaal beseffen: niemand kan alles spelen. We krijgen 45 wedstrijden voor onze kiezen, vermoedelijk zelfs meer, en de internationals zéker. Ik wil iedereen fris en scherp houden naar het einde toe, als de prijzen worden verdeeld. Daarbij lopen de seizoenen steeds meer in elkaar over, heeft de ene speler langer vakantie gehad dan de andere en komen sommigen nog terug uit een blessure. Ik moet dat allemaal meewegen."



Ten Hag wordt door zijn critici wel eens onduidelijkheid verweten, maar hij stak gisteren een plausibel verhaal af. Hij noemde de concurrentiestrijd niet alleen in het voordeel van het team(resultaat), maar ook in het voordeel van de spelers zelf.



"Je kunt niet ontsnappen. Er ligt een eis op je presteren. Wie moeite heeft met zijn intrinsieke motivatie, zodat een tikkeltje gemakzucht op de loer ligt, wordt gedwongen elke dag het beste uit zichzelf te halen. Daar wordt iedereen beter van."



Daarbij zal de trainer niet al zijn beslissingen persoonlijk toelichten. Dus als Carel Eiting tegen Sturm Graz zowel thuis als uit een basisplaats heeft, maar tegen Standard Luik niet, wil dat niet zeggen dat hij een verklaring krijgt van Ten Hag.



"Soms geef je die en soms geef je die niet. In het algemeen heb ik tegen de hele groep gezegd dat we op drie fronten actief zijn, competitie, beker en Europees, en dat ik niet van één opstelling uitga."



Ten Hag kan veel kanten op. Zo komt Van de Beek in zijn ogen in aanmerking voor alle drie posities op het middenveld, waar hij Eiting, Lasse Schöne en Hakim Ziyech recent voor zich moest dulden. Maar ook Frenkie de Jong kan in die middelste linie een enorme meerwaarde worden.



Ten Hag: "Tegen Luik liet hij dat bij vlagen al zien. Maar als hij daar vaker speelt en meer inhoud kweekt - want vergeet niet dat hij lang geblesseerd is geweest - kan hij een dominante rol gaan vervullen. Daar ben ik van overtuigd."



Dat Ajax wordt gezien als favoriet voor het kampioenschap is ook Ten Hag niet ontgaan. "Dat is niets nieuws. Ajax is altijd een van de favorieten, net als PSV en Feyenoord. Maar dat we al kampioen zouden zijn, is een belachelijke aanname. In Eindhoven en Rotterdam slapen ze niet hoor. Wij hebben ons kunnen versterken, daar zijn we heel blij mee. We hebben een goede selectie, daar moeten we een team van maken. Dáár gaat het om."



De competitie beginnen met een overwinning, dat is een vereiste. "Daar zijn we al vanaf dag één mee bezig om dat in de koppies te hameren. Want we weten hoe moeilijk het is om in de eredivisie een opgelopen achterstand weer in te halen."



Zoals vorig seizoen, toen Ajax begon met een 2-1 nederlaag tegen Heracles, net als vanavond de eerste tegenstander in de competitie.