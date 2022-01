Live | Ajax op voorsprong dankzij Brobbey, die gelijk geblesseerd het veld verlaat

2022-01-23 13:07:07 EINDHOVEN - (L-R) Lisandro Martinez of Ajax, Danilo of Ajax, Antony Matheus Dos Santos of Ajax arriveert voorafgaand aan de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen PSV Eindhoven en Ajax Amsterdam in het Phillips stadion op 23 januari 2022 in Eindhoven, Nederland. ANP MAURICE VAN STEEN Beeld ANP