Ajax speelt dinsdagavond om 21.00 uur in de Champions League een uitwedstrijd tegen het Deense FC Midtjylland. Door het eerdere verlies tegen Liverpool (1-0) en gelijkspel tegen Atalanta (2-2) moet Ajax winnen om te kunnen overwinteren in het miljoenenbal. Lees alles in aanloop naar de wedstrijd in ons liveblog.