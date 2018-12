Live: Ajax breidt vroege voorsprong tegen ADO uit

Klaas-Jan Huntelaar krijgt de voorkeur boven Kasper Dolberg, die op de bank moet plaatsnemen.



Trainer Erik ten Hag liet afgelopen week al weten dat hij niet helemaal tevreden was over Dolberg. De spits uit Denemarken liep dinsdag tegen AEK Athene ook een lichte heupblessure op.



De basisformatie van Ajax kent verder geen verrassingen. David Neres vervangt opnieuw de geblesseerde Hakim Ziyech. Daley Sinkgraven maakt na lang blessureleed ook weer deel uit van de selectie van Ajax. Hij start op de bank.



Bij ADO Den Haag ontbreekt de geblesseerde clubtopscorer Nasser El Khayati.



Relaxed

Zondag staat Klaas-Jan Huntelaar (35) dus in de basis. Hij is gedeeld topscorer van Ajax, dat zondag tegen ADO aantreedt, en vaak de ideale troef achter Kasper Dolberg. "Ik sta er relaxed in omdat ik wist waar ik aan toe was."



Het was voor Klaas-Jan Huntelaar al duidelijk vanaf het moment dat hij anderhalf jaar geleden bij terugkeerde. Hij was de tweede spits achter Kasper Dolberg.



"Het blijft voor de buitenwereld misschien prikkelend om over te praten, maar voor ons is het een duidelijke situatie hoor. Maar ik ben een topsporter: dan moet je nooit een rol aan de zijlijn accepteren, je moet altijd doelen stellen om het maximale eruit te halen in de speelminuten die je krijgt. De trainer bepaalt, ik probeer het hem uiteraard zo lastig mogelijk te maken. Ik weet waar ik voor gekozen heb. Dus moet je daar ook niet flauw over doen.''



Een compleet andere mindset dan hij heel zijn loopbaan, bij verder Real Madrid, AC Milan en Schalke 04, gewend was. "Ik zie het ook als een soort voorzichtig begin van het afscheid van mijn carrière. Want dat komt nu eenmaal elk jaar dichter bij.''



Ga je stoppen?

"Ik voel me nog zo fit dat ik niet aan stoppen denk. Ik sla eigenlijk nooit een training over. Soms doe ik het bij een training vlak voor een wedstrijd ietsjes rustiger aan, omdat ik weet dat ik de kracht nodig kan hebben voor de wedstrijden. Maar het belangrijkste: ik heb er nog altijd veel plezier in en ik ben nog van waarde. Dat kan ik ook nog wel een tijdje zijn.''



Oude vorm

Sinds Dolberg weer fit is, staat hij bijna altijd als eerste spits op het wedstrijdformulier. Maar de Deen worstelt nog steeds met het terugvinden van zijn oude vorm. Tegen AEK Athene was hij onzichtbaar. Toen Huntelaar er in kwam, ging Ajax beter draaien al hadden de Grieken intussen een man minder. Het kan zomaar dat trainer Erik ten Hag hem morgen een basisplaats geeft. Huntelaar zegt er zelf niet vanuit te gaan.



"Ik snap ook wel dat Kasper de laatste weken veel heeft gespeeld. Een spits moet ook de tijd en het vertrouwen krijgen. Steeds afwisselen is voor geen enkele spits prettig. En met het oog op de toekomst is het ook helemaal geen gekke keuze.''



Huh, de beste speelt toch gewoon?

"We hebben een selectie vol goede spelers. De verschillen zijn op veel posities miniem."



Ten Hag betrekt Huntelaar als een van de leiders van dit elftal sowieso nauw bij de plannen en overwegingen. Het bevalt de 76-voudige Oranje-international die geniet van de 'honger' binnen deze selectie.



Biertjes en watertjes

Hij dronk dinsdagnacht na de plaatsing voor de tweede ronde van de Champions League twee biertjes om de overwinning op AEK te vieren.



"Daarna watertjes. Toen we ons in Kiev plaatsten voor de Champions League was de ontlading groter. Nu willen we de poule nog heel graag winnen.''



Oftewel: Ajax is nog niet klaar. "Je voelt dat iedereen vertrouwen in elkaar heeft. Het is mooi om onderdeel van deze groep uit te maken. Met open en leergierige jongens. Iedereen wil beter worden en daar help ik zoveel mogelijk bij.''