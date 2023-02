Liveblog Ajax - Union Berlin

Live | Ajax krijgt meer controle na sterke beginfase Union Berlin, Tadic helpt kans om zeep

Ajax neemt het om 18.45 uur in de Johan Cruijff Arena op tegen Union Berlin, de huidige nummer 2 uit de Duitse competitie. De Amsterdammers hopen in de tussenronde in Europa League een eerste stap te zetten richting de achtste finales. Volg alle ontwikkelingen omtrent de wedstrijd in dit liveblog.