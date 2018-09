Ajax - AEK Athene van minuut tot minuut

Ajax bewaart goede herinneringen aan AEK Athene, de tegenstander woensdag in het eerste duel van de groepsfase van de Champions League. De club uit Amsterdam trof de kampioen van Griekenland 24 jaar geleden ook in de poule van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.



Ajax won in het Olympisch Stadion met 2-0, met dank aan twee doelpunten van Tarik Oulida. Het uitduel leverde een zege van 2-1 op. Patrick Kluivert en Jari Litmanen scoorden in Athene. Ajax won dat seizoen de Champions League.



Kasper Dolberg is terug in de selectie van Ajax. De spits is opgenomen in het keurkorps voor het eerste duel van woensdagavond met AEK Athene in de Champions League (18.55 uur).



Buikklachten

Dolberg kwam de afgelopen acht maanden nauwelijks in actie wegens een voetblessure en buikklachten. Hij zou maandag zijn rentree maken in een duel tussen Jong Ajax en Helmond Sport maar haakte toen op het allerlaatste moment af met lichte knieklachten. Dolberg hervatte dinsdag de training en trainer Ten Hag vindt hem voldoende fit voor een plaats op de bank.



Ten Hag heeft Perr Schuurs ook toegevoegd aan zijn selectie. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met een knieblessure die Matthijs de Ligt dinsdag heeft opgelopen op de afsluitende training voor het duel met de kampioen van Griekenland. Het is nog de vraag of de aanvoerder meedoet woensdagavond.