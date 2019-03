Live: Ajax komt nog goed weg tegen gevaarlijk AZ

In de titelstrijd met PSV speelt Ajax zondagmiddag de zwaarste uitwedstrijd in het resterende eredivisieprogramma. De nummer 4 van de Eredivisie, AZ, ontvangt de Amsterdammers in Afas Stadion.



Het duel met AZ is bovendien de laatste krachtmeting voor PSV op 31 maart op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena. De koploper in de Eredivisie speelt zondagmiddag zelf uit bij VVV.



Bij Ajax wordt gewoon gerekend op Hakim Ziyech en Frenkie de Jong. De twee spelbepalende spelers moesten woensdag tegen PEC Zwolle (2-1) verstek laten gaan vanwege lichamelijke klachten. Zaterdag konden beide spelers mee trainen met de selectie.



Het gat tussen PSV en Ajax bedraagt momenteel nog twee punten, de strijd om de derde plek is net zo spannend. Feyenoord, zaterdag verloren van Willem II, en AZ vechten om die positie. De Alkmaarders staan drie punten achter, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.



Mis niets van AZ - Ajax in dit liveblog.