Live: Ajax in halve finale CL na overwinning op Juve (1-2)

Ajax na 22 jaar weer bij laatste vier

Een na rust wervelend Ajax heeft in de Champions League weer een favoriet uitgeschakeld. Na de stunt van vorige maand bij titelverdediger Real Madrid schakelde het elftal van trainer Erik ten Hag ook het zo na naar Europees succes snakkende Juventus uit.



Ajax zegevierde in Turijn volkomen verdiend met 2-1, na het gelijkspel van vorige week in de Johan Cruijff ArenA (1-1).



Er komt maar geen einde aan de Europese reis van Ajax, die al tien dagen na de WK-finale met een thuiswedstrijd tegen Sturm Graz begon. En in de eerste halve finale sinds 22 jaar op het hoogste niveau wacht nu de winnaar van het tweeluik tussen Manchester City en Tottenham Hotspur.



Ajax viert niet alleen sportieve successen. De club heeft inmiddels in de Champions League ook al meer dan 90 miljoen euro verdiend.



De rechterhamstring van Frenkie de Jong bleek sterk genoeg om te starten en Noussair Mazraoui begon op de positie van de geschorste linksback Nicolás Tagliafico. De international van Marokko verzwikte echter al snel een enkel en moest na 11 minuten plaatsmaken voor Daley Sinkgraven.



De eerste kans was voor Donny van de Beek, het eerste doelpunt voor Juventus. Cristiano Ronaldo, wie anders, kon in de 28e minuut vrij koppen omdat Matthijs de Ligt per ongeluk Joël Veltman ten val had gebracht. De Portugees vierde alweer zijn negende treffer in zeven duels met de Amsterdammers.



Het antwoord van Ajax liet 6 minuten op zich wachten. Van de Beek kreeg de bal voor zijn voeten, na een mislukt schot van Hakim Ziyech. De middenvelder hield zijn hoofd koel en schoot beheerst raak (1-1).



Waar beide ploegen elkaar voor rust weinig toegaven, daar werd Ajax na rust sterker en sterker. Wojciech Szczesny voorkwam met zijn linkerarm dat Ziyech scoorde. De Poolse doelman tikte een inzet van Van de Beek net over de lat en had geluk dat Dusan Tadic de bal net niet bij de vrijstaande Ziyech kreeg.



In de 67e minuut was het De Ligt die wel scoorde. Met een rake kopbal revancheerde de aanvoerder zich voor de manier waarop hij Veltman liet struikelen. Ook op voorsprong schakelde Ajax niet terug.



De bezoekers bleven mogelijkheden creëren, maar verzuimden die ook te benutten. Ziyech leek de dubbele ontmoeting te beslissen, maar hij stond net buitenspel. Even later, na het laatste fluitsignaal van arbiter Clément Turpin, mocht Ajax alsnog feestvieren.