Live | Ajax en Feyenoord houden elkaar in evenwicht in boeiend gevecht

Feyenoord blijft koploper van de Eredivisie. AZ verkleint zondag de achterstand op de lijstaanvoerder tot 2 punten als het Fortuna Sittard verslaat. Ajax is na zes competitieduels zonder zege op rij naar de vijfde plaats van de ranglijst gezakt, met nog steeds 5 punten minder dan Feyenoord.

Igor Paixão schoot Feyenoord in de 34e minuut prachtig op voorsprong. Even voor de openingstreffer leed Steven Berghuis nonchalant balverlies. Hij speelde voor het eerst in een volle Kuip, sinds zijn overstap in de zomer van 2021 van Feyenoord naar Ajax.

Ajax kwam in de 71e minuut op gelijke hoogte. Davy Klaassen frommelde de bal via Mats Wieffer in het doel, na een spectaculaire doelpoging van de ingevallen Steven Bergwijn.