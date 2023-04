Live: 3-0 PSV, machteloos Ajax zakt naar plek drie

De competitie is nog niet gespeeld, maar de manier waarop Ajax zich presenteerde in Eindhoven, zal bij de Ajaxfans het ergste doen vrezen. Voor de derde keer dit seizoen verloren de Amsterdammers van PSV. Met uitgestreken gezichten volgden de Ajaxdirecteuren het lamentabele optreden van de eigen ploeg. PSV heeft nu 65 punten, drie meer dan Ajax. Ajax speelt in de resterende duels nog tegen AZ, FC Groningen (uit), FC Utrecht en FC Twente (uit). PSV ontmoet in de laatste vier duels Sparta (uit), Fortuna, Heerenveen en AZ (uit).

Als de onappetijtelijke topper in Eindhoven iets duidelijk maakte, is dat Feyenoord er dit seizoen in de eredivisie met kop en schouders bovenuit steekt. De aanstaande kampioen functioneert als elftal, linies vloeien naadloos in elkaar over en fysiek, mentaal en tactisch is de selectie sterk geprepareerd.

Daarachter knoeien de andere topclubs erop los. Ajax bakte er zondag helemaal niets van, PSV hoefde niet eens heel diep te gaan om te winnen. Het spelpeil was bedroevend, uitzonderingen waren de jonge Xavi Simons (PSV) en Jorrel Hato (Ajax).

Na de snelle openingstreffer van Luuk de Jong (dertiende minuut) zat PSV in een zetel. De thuisploeg kon loeren op de counter, de Amsterdammers ontbeerden elk vernuft dat nodig is om een fatsoenlijke aanval op te zetten.

Ajax was nog zo gewaarschuwd voor de kopkracht van PSV, maar al bij de tweede aanval over de flanken was het raak. Calvin Bassey ging onder een voorzet van Johan Bakayoko door, Jurriën Timber verloor het kopduel van De Jong. Het is niet voor het eerst dat de centrale verdediger zich laat ringeloren in een luchtgevecht. Timber wordt een mooie toekomst voorspeld in een grote Europese competitie, maar zijn geringe lengte en een gebrek aan fysieke kracht maken hem kwetsbaar. Ook zijn voormalige kompaan in de defensie, Lisandro Martínez, is niet groot, maar hij wint de meeste van zijn kopduels, óók die in het strafschopgebied.

Ajax miste zondag zijn beste kopper, Edson Álvarez. Bassey was zijn vervanger. De aankoop van 23 miljoen euro beleeft een dramatisch eerste seizoen. De onzekerheid straalt ervan af bij de Brit met Nigeriaanse roots, die na één helft alweer werd vervangen.

Behalve op Álvarez kon Heitinga ook geen beroep doen op de geblesseerde Mohammed Kudus en Devyne Rensch. De vraag is of Ajax beter voor de dag was gekomen als het trio wel op het gladde veld had gestaan. Na de nederlaag tegen Feyenoord in de Arena (2-3) lijkt er bij een deel van de selectie berusting in geslopen. De landstitel is uit zicht, de strijd om plek twee lijkt door PSV serieuzer te worden genomen. Het belooft vanuit Ajaxperspectief weinig goeds voor de bekerfinale tussen beide teams volgende week in De Kuip.

Ajax is de laatste weken te veel bezig geweest met de toekomst. Er kwam een nieuwe directeur voetbalzaken (Sven Mislintat), een nieuwe voetbalcommissaris (Jan van Halst) en de vraag die ook al een tijdje boven de markt hangt: mag Heitinga na dit seizoen verder als trainer? Het leidt af van waar het om gaat: wedstrijden winnen. Dat gaat Ajax de laatste tijd weer moeilijk af, na opleving onder Heitinga. Het gebrek aan kwaliteit is daar zeker debet aan. Aanvoerder Dusan Tadic uitte onlangs openlijk kritiek over de staat van de spelersgroep, die vorige zomer is uitgekleed. Tadic heeft enig recht van spreken, gezien zijn enorme bijdrage aan de (Europese) wederopstanding van Ajax, maar ook de aanvoerder geeft dit seizoen op belangrijke momenten niet thuis.

PSV heeft zijn tanden gezet in de strijd om de tweede plaats. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij straalt in deze fase meer energie uit dan Ajax. De zwakke plekken aan de zijde van de regerend kampioen kwamen in Eindhoven genadeloos aan het licht. De schutterende Bassey, het zwakke middenveld met Florian Grillitsch als uiterst wankel verdeelstation en Steven Bergwijn, die op snelheid nog wel wat klaarspeelde, maar het overzicht miste om kansen te kunnen creëren.

Na een helft kwam Brian Brobbey in het veld. Met een fraaie volley dwong de spits doelman Walter Benítez tot een uiterste redding, maar de stand was op dat moment al naar 2-0 getild door Xavi Simons. Hij benutte een penalty die door hem zelf was verdiend. Keeper Gerónimo Rulli had de aanvaller van PSV onderuit gegleden in het strafschopgebied.

De wedstrijd werd na een uur spelen stilgelegd door arbiter Gözübüyük nadat er een voorwerp van de tribunes was gegooid naar Steven Berghuis, maar na een kwartiertje stonden beide ploegen weer op het veld. In het restant raakte Kenneth Taylor de paal met een afstandsschot, maar ook het laatste woord was aan PSV. De Jong prikte op aangeven van Simons de 3-0 binnen.

Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: