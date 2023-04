Live: 1-0 voor PSV na kopgoal van Luuk de Jong

Steven Berghuis en Erick Gutierrez tijdens Ajax-PSV in de Johan Cruijff ArenA op 6 november 2022. Beeld ANP / ANP

Deelname aan de voorronde van de Champions League is belangrijk. In dat toernooi valt al snel meer dan veertig miljoen euro te verdienen. De begroting van Ajax is sinds een paar jaar afgestemd op de Champions League en op de inkomsten die daarbij horen.’

De club heeft in de recente succesvolle jaren het eigen vermogen echter dusdanig zien groeien dat een jaar zonder Champions League het selectiebeleid (transfers, salarissen) niet hoeft te veranderen. Voor PSV is plaatsing voor het grootste Europese toernooi wel van cruciaal belang. PSV speelde in 2018 voor het laatst in de Champions League.

