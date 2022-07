Lisandro Martínez krijgt vrijwel zeker droomtransfer van Ajax naar United

Lisandro Martínez. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Martínez maakte na zijn vakantie, waarin hij onder meer op Ibiza met andere Argentijnse internationals de verjaardag van ster Lionel Messi vierde, nog maar eens duidelijk dat hij niet wilde dat Ajax voor zijn ‘unieke’ kans op een droomtransfer naar de Premier League ging liggen. Daarmee liet hij de clubleiding weinig andere keus dan na twee afgeslagen biedingen alsnog een akkoord te zoeken met de nieuwe club van trainer Erik ten Hag.

Directeuren Richard Arnold en John Murtough vlogen na dat seintje van Barcelona, waar in hoofdlijnen een akkoord bereikt werd over een transfersom voor de nog niet toehappende Frenkie de Jong, dinsdag door naar Amsterdam om het andere doelwit wel vast op het vliegtuig te kunnen krijgen.

En daarin is United geslaagd. Met een verhoogd bod, dat kan oplopen tot 55 miljoen euro, is Ajax alsnog overstag gegaan. Martínez zelf kwam al tot een vergelijk met de afgegleden Engelse grootmacht. Nog deze week worden formaliteiten als de betalingsconstructie, de medische keuring en het papierwerk hoogstwaarschijnlijk afgerond, waarna de linkspoot op Old Trafford zal worden herenigd met Ten Hag.

Sportieve aderlating

Ajax toucheert een enorm jackpotbedrag voor de voetballende stopper, die in 2019 nog voor zeven miljoen euro werd overgenomen van Defensa. Sportief is zijn vertrek wel een grote aderlating. Na een prima debuutjaar – veelal als middenvelder – verpieterde Martínez nog een half jaar op de bank. Maar sinds begin 2021 ontwikkelde hij zich als een komeet. Met Jurriën Timber vormde hij een ijzersterk duo en in mei werd hij door de achterban van de kampioen verkozen tot speler van het jaar.

In de defensie lag al het nodige werk voor Alfred Schreuder. Omdat ook de nieuwe coach Martínez niet meer op andere gedachten kon brengen, wacht hem daar, in de achterhoede, de grootste uitdaging. Niet in het maken van goals, waarvoor Ajax nog genoeg goalgetters herbergt, maar in het voorkomen ervan. Dat ging vorig seizoen lang indrukwekkend goed. Maar de komende weken moet Schreuder goed beschouwd een nieuwe defensie formeren.

Door de transfers van Noussair Mazraoui en Martínez en de vertrekwens van Nicolás Tagliafico is Ajax straks achterin niet alleen op drie plekken gewijzigd, maar moet ook nog blijken of met name ‘jonkies’ als Devyne Rensch, Perr Schuurs en Owen Wijndal het niveau kunnen waarborgen. Dat is in de eredivisie niet heel spannend, maar om de Europese top te kunnen blijven uitdagen wel cruciaal, wetende ook dat Ajax wel voer op het vleugje Zuid-Amerikaanse temperament waar zeker de Argentijnen ook voor zorgden.

De verwachting is dat Remko Pasveer terugkeert onder de lat. De ervaren sluitpost toonde zich vorig seizoen een zekerheid, maar is hij dat nog na vijf maanden afwezigheid? En in hoeverre zijn de jonge Jay Gorter en nestor Maarten Stekelenburg dat anders?

Jurriën Timber

Waar Martínez voor een vertrek staat, hoopt Ajax Timber voor meerdere jaren te binden. Daarover is de club met het toptalent in onderhandeling. Timber sloeg eerder de mogelijkheid om zich op Old Trafford met Ten Hag te herenigen al af, ook met het oog op het WK in Qatar. De vraag is nu vooral wie zijn nieuwe kompaan in het hart van de defensie van Ajax wordt. Daarvoor komt routinier Daley Blind, die vorig seizoen vooral als linksback fungeerde, automatisch in aanmerking. Zeker nu Ajax Wijndal heeft vastgelegd.

Een andere optie is Perr Schuurs. De Limburger mikt op meer speeltijd en staat daardoor open voor de vele interesse uit topcompetities. Afgelopen week heeft hij echter andermaal te horen gekregen dat hij voorlopig niet in aanmerking komt voor een transfer. Devyne Rensch speelde de voorbije jaren, zeker bij Jong Ajax, regelmatig centraal. Hij moet Noussair Mazraoui (Bayern München) echter doen vergeten op rechts. Daar liet Sean Klaiber, volledig hersteld van een zware knieblessure, vooralsnog geen slechte indruk achter, zag Schreuder.

Een externe oplossing voor de vertrekkende Martínez behoort ook tot de mogelijkheden. Zo is de Oekraïense verdediger Mykola Matvienko in beeld bij Ajax. Technisch manager Klaas-Jan Huntelaar sprak al met de zaakwaarnemer van de 51-voudig international van Sjachtar Donetsk. Bij Feyenoord zien ze de komst van Matvienko volledig zitten, ware het niet dat hij financieel nog als onhaalbaar wordt beschouwd. Zijn prijskaartje zal Ajax, zeker na de op twee na hoogste verkoop in de clubgeschiedenis (Martínez), minder snel afschrikken. Of tovert de scouting van Ajax wellicht weer eens een Zuid-Amerikaans konijn uit de hoge hoed? De landskampioen zal er bij gebaat zijn om het vertrekkende Argentijnse temperament ergens te compenseren en ook weer nieuw kapitaal op het veld te genereren.