Lisandro Martínez: ‘Ik ben echt ontzettend gelukkig bij Ajax’

Op het middenveld van Ajax is Lisandro Martínez een vaste waarde. De Ajacied is dolgelukkig in Amsterdam, mede dankzij De Bijenkorf en een Argentijns grillrestaurant.

”Ik vecht voor wat ik waard ben en geef nooit op.” Lisandro Martínez (21) wijst naar de leeuw op zijn rechteronderarm. De tattoo staat er al twee jaar. “Hij staat voor leiderschap, verantwoordelijkheid, kracht en vechtlust, hij is symbool voor mijn manier van spelen,” voegt de ­Argentijnse international toe. Het voetbal zit diep in hem en in zijn familie. Zijn vader barstte onlangs nog in tranen uit toen zijn zoon met de aanvoerdersband met het Argentijns elftal onder 23 jaar het veld betrad.

De afgelopen dagen waren zwaar voor de jonge Ajacied. Martínez was diep teleurgesteld. De uitschakeling in de Champions League hakte er flink in. De eerste nachten dacht hij na. Over ­andere wedstrijdscenario’s met een feestelijke afloop, over verbeterpunten in zijn spel. Maar dat had geen zin, concludeerde de middenvelder annex verdediger.

Gif en agressie

Het verdriet mocht niet te lang duren met het oog op de uitwedstrijd tegen AZ en daarom ging Martínez eten met Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez. Samen rechtten ze de rug en kregen ze het positieve gevoel van twee weken geleden ­terug. Er liggen nog zat kansen in de competitie en de Europa League.

Met hetzelfde gevoel kijkt hij terug op zijn ­eerste half jaar bij Ajax. Martínez speelde vrijwel alles en is een van de steunpilaren in de ploeg van Erik ten Hag. Waar zijn Latijns-Amerikaanse kompaan Álvarez de concurrentiestrijd verloor in het elftal, bleef Martínez staan. Niet alleen zijn giftige en agressieve manier van bal veroveren, waardoor hij bij een deel van de fans de bijnaam ‘Slagerij Martínez’ kreeg, bleek een toegevoegde waarde voor Ajax, ook zijn spel in balbezit maakte indruk.

In Amsterdam zijn ze nog niet van hem af, wil Martínez tijdens het gesprek in de kantine bij de trainingsvelden op De Toekomst duidelijk maken aan de supporters van Ajax. Hij blijft, het liefst nog een paar seizoenen. Zijn contract loopt niet alleen door tot 2022, de Argentijn heeft het ook buitengewoon naar zijn zin. Real Madrid hoeft niet aan te kloppen, legt hij in het Spaans uit aan de tolk die zijn woorden meteen vertaalt. Het liefst wordt hij in de toekomst aanvoerder van Ajax om zijn verantwoordelijk te nemen en leiderschap te tonen.

De tolk heeft zijn handen vol aan de teksten van Martínez. In het kladblok wordt driftig gepend om de lange antwoorden volledig te kunnen vertalen. Korte antwoorden geeft hij niet. De slager op het middenveld van Ajax blijkt buiten het veld uiterst vriendelijk, beleefd en kalm.

“Ik ben altijd op zoek naar het beste voor mezelf,” zegt Martínez. “Ajax is nu het beste voor mij. Ik ben echt ontzettend gelukkig hier en dat gevoel vind je niet makkelijk bij een andere club in een ander land. Ik denk nog helemaal niet na over een vervolgstap. Zelfs met de uitschakeling tegen Valencia heb ik prachtige en succesvolle maanden in Amsterdam achter de rug. Ik wil kampioen worden en daarom moeten we zondag AZ verslaan.”

Thuis

In zijn thuisland wordt Ajax als een grote club gezien. “Argentijnen zijn dol op Ajax. Ik heb daarom nooit getwijfeld toen ik werd benaderd. Deze manier van spelen is het mooist van allemaal. Ajax hoort bij de beste teams ter wereld en ik leer elke dag veel.”

Op de vraag wat de belangrijkste lessen voor hem in Nederland zijn geweest, ontstaat vervolgens een babylonische spraakverwarring. Martínez denkt even na, begint te glimlachen en antwoordt met verharde toon: “Eet smakelijk!” Van het Nederlands en Engels pikt hij maar ­kleine zinsneden op. Geconcentreerd luistert hij naar de vertalingen van de tolk. Of hij begrijpt wat er wordt gezegd? “Nada.”

Op zonnige dagen wandelt hij liever door de stad, gevolgd door een bezoek aan ‘die mooie en grote winkel’ – De Bijenkorf – of eet hij in zijn ­favoriete restaurant: Buenos Aires Grill in Amstelveen. Het vlees is het enige wat hij mist aan zijn thuisland. Maté, de Argentijnse thee, wordt ­wekelijks in grote hoeveelheden ingekocht en in zijn huis aan de Zuidas gedronken.

Sinds zijn veertiende woont hij al niet meer bij familie, dat is hij na zeven jaar wel gewend. Tijdens de kerstdagen zal hij ze bezoeken in Argentinië. “Maar eerst de laatste wedstrijden van 2019 met succes afsluiten.”