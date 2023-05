‘Lionel Messi voetbalt komend seizoen in Saoedi-Arabië’

Lionel Messi in het shirt van Paris Saint-Germain. Beeld REUTERS

Messi leefde de laatste weken in onmin met Paris Saint-Germain (PSG), waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. De Argentijnse aanvaller werd geschorst door de Franse koploper nadat hij een straftraining oversloeg. Messi stapte in het vliegtuig voor een trip naar Saoedi-Arabië, een reis die hij ‘niet meer kon annuleren’. Na afloop trok de linkspoot het boetekleed aan, maar de relatie tussen club en speler verslechterde zienderogen. Fans van PSG waren woest op Messi.

Messi heeft nu besloten komend seizoen te verkassen naar het Saoedische Al-Hilal. Daar ligt een astronomische aanbieding voor hem klaar: Messi gaat naar verluidt 400 miljoen euro per seizoen verdienen bij de topclub. De aanvaller volgt het voorbeeld van eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die afgelopen winter koos voor een vertrek naar Al Sadd in Qatar. De Portugees staat daar voor 200 miljoen euro per jaar op de loonlijst.

Aflopend contract

Het contract van Messi, die afgelopen winter wereldkampioen werd met Argentinië, loopt aan het eind van dit seizoen af. Al-Hilal zou dus geen transfersom hoeven te betalen voor de zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal. Messi speelt sinds 2021 bij Paris Saint-Germain, na 16 jaar bij FC Barcelona te hebben gespeeld. In 71 duels namens de Fransen was Messi goed voor 31 goals en 34 assists.

Diverse andere clubs trokken de afgelopen weken aan Messi. Zo droomt FC Barcelona volgens Spaanse media nog altijd stiekem over een terugkeer van de aanvaller, maar ook Amerikaanse clubs hoopten op zijn komst. Het Inter Miami van eigenaar David Beckham werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met Messi.

