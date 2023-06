Lionel Messi vertrekt bij Paris Saint-Germain

Beeld Getty Images

“Hij speelt komend weekeinde tegen Clermont Foot zijn laatste wedstrijd voor ons,” zegt Galtier. “Het was een voorrecht om met de beste speler in de geschiedenis te werken. Dit wordt zijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes en ik hoop dat Messi een warm onthaal krijgt.”

Het vertrek van Messi bij PSG is geen verrassing. Zijn contract loopt na dit seizoen ten einde en hij is al in verband gebracht met andere clubs. Naar verluidt gaat Messi na de zomer aan de slag in Saoedi-Arabië. De Argentijnse superster, die Argentinië eind december naar de wereldtitel loodste, zou zijn loopbaan mogelijk afsluiten bij Al-Hilal. Bij de nummer 4 van de Saudi Pro League ligt een gigantisch contract klaar. Ook een terugkeer naar FC Barcelona is nog altijd niet uitgesloten, zo meldde de trainer van de Catalaanse kampioen, Xavi, afgelopen week.

Schorsing

Messi leefde de laatste weken in onmin met Paris Saint-Germain, waar hij bezig was aan zijn tweede seizoen. De Argentijnse aanvaller werd geschorst door de Franse koploper, nadat hij een (straf)training had overgeslagen. Messi stapte in het vliegtuig voor een trip naar Saoedi-Arabië, een reis die hij ‘niet meer kon annuleren’. Na afloop trok de linkspoot het boetekleed aan, maar het verslechterde de relatie tussen de club en de speler. Fans van PSG waren woest op Messi.

De 35-jarige Argentijn houdt het dus na twee seizoenen voor gezien in Parijs. In twee seizoenen speelde Messi 74 officiële wedstrijden voor de Franse kampioen, waarin hij 32 keer scoorde en 35 assists gaf.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: