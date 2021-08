Lionel Messi vertrekt bij FC Barcelona

Lional Messi vertrekt na ruim twintig jaar bij FC Barcelona. Beeld AP

Messi speelde vanaf 2000 bij FC Barcelona. Zijn contract liep eind vorig seizoen af. De voetballer wil geen nieuwe verbintenis tekenen.

‘Hoewel FC Barcelona en Lionel Messi een akkoord hebben bereikt en de duidelijke intentie van beide partijen was om een nieuw contract te tekenen, kan dit niet gebeuren vanwege financiële en structurele belemmeringen van La Liga’, schrijft de club in een verklaring op de website.

‘Als gevolg van deze situatie blijft Messi niet bij FC Barcelona. Beide partijen betreuren het ten zeerste dat de wensen van de speler en de club uiteindelijk niet zullen worden vervuld. FC Barcelona betuigt van harte zijn dank aan de speler voor zijn bijdrage aan de historie van deze de club en wenst hem het allerbeste voor de toekomst in zijn persoonlijke en professionele leven’.

Prijzen

Messi scoorde 672 keer en gaf 305 assists in 778 wedstrijden voor FC Barcelona. De voetballer won met FC Barcelona tien keer La Liga, zeven keer de Copa del Rey, vier keer de Champions League en drie keer de wereldbeker voor clubs. Hij won daarnaast zeven keer de Gouden Bal, waarmee hij recordhouder is. Messi won vorige maand ook eindelijk zijn eerste grote prijs met de nationale ploeg van Argentinië, door in het Maracanã in Rio de Janeiro met 1-0 te winnen van Brazilië. Messi genoot sindsdien met zijn vrouw en drie zoons van vakantie, maar zal nu op zoek moeten naar een nieuwe club.