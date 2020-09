Lionel Messi blijft bij FC Barcelona: ‘Zou nooit rechtszaak beginnen’

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

De soap rondom Messi duurt nu al weken. Vrijwel direct na de uitschakeling in de Champions League (8-2 tegen Bayern München) doken de eerste geruchten op: de Argentijn zou helemaal klaar zijn met de situatie bij Barça.

De hoofdrolspeler zelf deed er lange tijd het zwijgen toe, maar Spaanse en Argentijnse media kwamen vrijwel dagelijks met een update. De al dan niet rechtsgeldige ontsnappingsclausule - daarover was een boel te doen - van 700 miljoen was een van de belangrijkste gespreksonderwerpen.

Messi zelf hield dus lang zijn mond, tot nu. Hij bevestigt via een videoboodschap het nieuws dat eerder deze week al langzaam maar zeker doorsijpelde: hij speelt komend seizoen in het shirt van Barcelona. En dat is goed nieuws voor de kersverse trainer Ronald Koeman.