Linksback Gastón Ávila zorgt bij Ajax voor een nieuw shot grinta

Gastón Ávila (links) in actie voor zijn vorige club Royal Antwerp FC, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd. Beeld GERRIT VAN KEULEN/ ANP

Trainer Maurice Steijn toonde zich in de voorbereiding ontevreden (of op z’n hoogst gematigd tevreden) over linksbacks Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine. In de eerste play-offwedstrijd tegen Loedogorets afgelopen donderdag kreeg Wijndal weer eens de voorkeur, maar om nou te zeggen dat hij zijn vormcrisis te boven is...

“Er moet een schepje bovenop. Het moet beter,” zei Steijn herhaaldelijk over het duo. Bijkomend probleem voor de trainer was dat hij niet kon schuiven met de jonge Jorrel Hato. Hij zou het waarschijnlijk ook prima doen aan de zijkant, maar is de enige beschikbare linksbenige centrale verdediger. Bovendien doet Hato het zo goed in het hart van de defensie dat hij het verdient om op die positie te blijven staan.

In zijn zoektocht naar defensieve linkspoten zette Mislintat zijn kaarten aanvankelijk op de Japanner Hiroki Ito van VfB Stuttgart, die meestal centraal speelt. De Duitse club weigerde echter elk Amsterdams bod en stilaan verlegde Mislintat zijn aandacht naar Gastón Ávila van Royal Antwerp. Hij is veel meer een linksback dan Ito. Goed nieuws voor Hato dus, en voor de liefhebbers van diens stijl: sierlijk, met drang naar voren, zelfbewust.

Tiende Argentijn

Ajax betaalt maximaal 14, 5 miljoen euro (met bonussen) voor de 21-jarige Ávila. Hij is de tiende Argentijn in Amsterdamse dienst. Er was een tijd dat Zuid- en Midden-Amerikanen nauwelijks poot aan de grond kregen bij Ajax. Toen Louis van Gaal technisch directeur was (2003/2004) liet hij een analyse maken waaruit bleek dat Europese voetballers, en zeker die uit Denemarken en België, een veel grotere slagingskans hadden bij de club dan spelers van andere continenten.

Van Gaal had als trainer zelf slechte ervaringen met de Argentijn Iván Gabrich en de Braziliaan Márcio Santos. Collega’s die na hem aan het roer kwamen bij Ajax zagen de Argentijnen Mauro Rosales, Darío Cvitanich en Lisandro Magallán mislukken.

Het sentiment is echter recent gekeerd door toedoen van twee Argentijnse verdedigers die uitgroeiden tot steunpilaren van een succesvol team én publiekslievelingen: Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez. En als we de verhalen uit België moeten geloven, uit de boezem van zijn vorige club Royal Antwerp, is Gastón Ávila als voetballer een kruising tussen zijn twee landgenoten.

Hoe dat er in de praktijk uitziet? Ávila heeft de passing van Martínez, maar is in de duels net zo druistig en soms onbesuisd als Tagliafico, die aan het einde van zijn periode bij Ajax net zoveel kaarten had verzameld als dat hij goede wedstrijden had gespeeld: heel veel. Anders dan Tagliafico is Ávila als back minder aanvallend ingesteld. Hij blijft liever in zijn zone om van daaruit de opbouw te verzorgen en zijn defensieve taken uit te voeren. En in de hoedanigheid van verdediger is hij onverbiddelijk. Hard. Op de grens van het toelaatbare en soms eroverheen. Dat is wel wat Wijndal en Salah-Eddine missen.

Vrijheid

“Ávila speelt met zijn hart, is agressief, heeft een geweldige mentaliteit en is een persoonlijkheid,” zegt Mislintat over zijn laatste aankoop. “En hij is in elk geval gewend prijzen te winnen. Hij speelde voor Boca Juniors en won drie prijzen. Vervolgens speelde hij voor Royal Antwerp en won hij ook drie prijzen. Het is niet normaal op die leeftijd zoveel te hebben gewonnen. Daar is een reden voor. Hij weet hoe dat moet en wat ervoor nodig is.”

Volgens de technisch directeur krijgt Ávila de vrijheid om bij Ajax zijn draai te vinden en zich te ontwikkelen. De vergelijking met Tagliafico en Martínez mag hem niet in de weg gaan zitten. Mislintat: “We kunnen niet van hem verwachten dat hij onmiddellijk hetzelfde brengt. Maar hij neemt wel grinta mee.”

Dat is Italiaans voor strijdbaarheid, vastberadenheid. Het wordt bij Ajax toegeschreven aan de Latijns-Amerikaanse voetballers. Met het vertrek van de Mexicanen Edson Álvarez en Jorge Sánchez – hij staat op het punt om naar FC Porto te verkassen – leek het laatste restje grinta in de selectie opgedroogd. Maar Ávila zorgt weer voor een nieuwe shot. (Grappig detail: Álvarez werd ooit gevraagd naar wat het voor hem betekent, grinta. Hij had nog nooit van het woord gehoord.)

Zeventig miljoen

Ávila is de negende aankoop van Mislintat. Hij haalde een keeper (Diant Ramaj), een rechtsback (Gaaei), twee centrale verdedigers (Sutalo en Jakov Medic), een linksback (Ávila), twee middenvelders (Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic), een vleugelaanvaller (Carlos Forbs) en een spits (Chuba Akpom).

Een kleine zeventig miljoen euro heeft Ajax deze zomer vooralsnog uitgegeven. Een bedrag dat door prestatiebonussen de komende jaren nog kan oplopen. Een astronomisch bedrag voor een Nederlandse club, maar de inkomsten uit transfers die daar tegenover staan zijn twee keer zo hoog. Als het op spelershandel aankomt, is Ajax nog altijd een grote club. Maar wel een die snakt naar sportief succes.

Transfer Kudus Trainer Maurice Steijn denkt dat Mohammed Kudus zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. “Ja, daar lijkt het wel op,” zei hij na de uitzege van zijn ploeg op Loedogorets in de play-offs van de Europa League (1-4). Kudus scoorde maar liefst driemaal in Bulgarije en kreeg een publiekswissel van Steijn. “Dat verdiende hij. Knap dat hij ondanks alle transferperikelen zo stoïcijns is gebleven. Hij is een van onze topspelers. Hij kan een goal maken, een assist geven en is ijzersterk. Hij kan op veel posities uit de voeten en ligt ook heel goed in de groep.” West Ham United staat op het punt om Kudus in te lijven, al heeft de club volgens Sky Sports concurrentie gekregen vanuit Saoedi-Arabië. Ajax vraagt ruim 40 miljoen euro voor de Ghanees. Ook Kudus zelf denkt dat de wedstrijd in Bulgarije zijn laatste voor Ajax was, zei hij voor de camera van RTL 7. “We moeten nog zien wat er de komende dagen gaat gebeuren. Ik heb daar verder geen controle over. Er zijn nog onderhandelingen gaande en er moet nog een akkoord komen.”

