Lidewey van Noord portretteert ploegleiders uit het wielrennen: ‘Ze hebben altijd betere benen dan hun kopman’

Lidewey van Noord: ‘We weten nog niet de helft van wat er buiten het zicht van de camera’s allemaal gebeurt.’ Beeld Jordi Huisman

Het zaadje werd geplant in de Vuelta van 2014. Lidewey van Noord (1985) reed voor het eerst mee in een volgwagen, in dit geval die van Manel Lacambra, de ploegleider van MTN-Qhubeka. Diezelfde dag, toen ze de helletocht door de Spaanse bergen had overleefd, ontmoette ze Merijn Zeeman, de huidige sportief directeur van Jumbo-Visma. “Ik werd geraakt door de emotionele en warme manier waarop hij over Robert Gesink sprak, die in die periode enorm veel tegenslag had. Zo betrokken bij zijn renners kan een ploegleider dus zijn, dacht ik. Het was een interessante ervaring om de koers eens vanuit een ander perspectief te zien. We weten nog niet de helft van wat er buiten het zicht van de camera’s allemaal gebeurt.”

Mysterieuze figuren

Negen jaar later ligt er een boek waarin Van Noord het wezen van de ploegleider probeert te doorgronden. In een soepele, meeslepende stijl laat ze zien hoe het vak in de loop der jaren is veranderd en portretteert ze roemruchte ploegleiders uit heden en verleden, van Kees Pellenaars en Peter Post tot Jan Raas en José de Cauwer. Ze waren ‘vader, moeder, directeur, vriend en veldheer’ tegelijk, zoals een tv-commentator ergens in het boek zegt. Van Noord: “Het zijn een beetje mysterieuze figuren. Wat drijft ze? Hun invloed is best groot, maar als de renners geen goede benen hebben of de slag hebben gemist, zijn ze machteloos.”

Van Noord doet haar verhaal via het beeldscherm vanuit Piemonte in Italië. Vanwege long covid is ze al twee jaar aan huis gekluisterd. “Ik heb altijd een avontuurlijk leven gehad, heel veel gereisd, in Australië en Nieuw-Zeeland gewoond, maar nu kan ik niet veel meer. Ik leef in een straal van 1 kilometer rond m’n huis. Meer energie heb ik niet en ik ben heel gevoelig voor prikkels. Van een simpel autoritje word ik al doodmoe.”

Maar wie schrijft, die blijft. Hoewel Van Noord al een handvol wielerboeken op haar naam heeft staan – zowel haar debuut Pellegrina als haar novelle De Spaanse renner werd genomineerd voor de Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek van het jaar – is de liefde voor de sport haar niet met de paplepel ingegoten. “Het is per ongeluk ontstaan. Ik moest ooit in juli naar de tandarts omdat er twee verstandskiezen verwijderd moesten worden. Daarna werd ik ziek. Het was de laatste zomer dat ik thuis woonde. Mijn moeder was aan het werk, al m’n vrienden waren op vakantie, en uit pure verveling ben ik toen de Tour gaan kijken. Al snel kwam ik erin, en daarna heeft het me nooit meer losgelaten.”

‘Knechten zijn vaak de beste ploegleiders’

Zelf heeft ze nooit gefietst. “Nee, ik heb geen enkel talent voor sportieve activiteiten. Ik hou erg van wandelen in de bergen, en dat is echt mijn grens. Ik denk dat het me daarom zo fascineert. Ik wil begrijpen waarom wielrenners doen wat ze doen en hoe die wereld in elkaar zit.”

Anders dan vroeger, toen ploegleiders een soort dictators waren en de renners hun bevelen maar hadden uit te voeren, is de moderne wielerbaas van alle markten thuis. Hij begeleidt de renners in de koers, coacht ze ook buiten het seizoen om en is verantwoordelijk voor de organisatie van de ploeg. Van Noord: “Wie die facetten goed beheerst, is een goede ploegleider, maar tegelijkertijd moet je wel winnen. Uiteindelijk is de beste ploegleider de ploegleider die het meeste wint. En daarvoor zijn ze toch afhankelijk van de renners. Zoals Michael Boogerd zegt: ‘Ploegleiders hebben altijd betere benen dan hun kopman.’”

Goede wielrenners worden niet automatisch ook goede ploegleiders, zegt Van Noord. “Grote kampioenen zijn heel erg op zichzelf gericht, en ze zijn ervan overtuigd dat zij het beste trainen, anders zouden ze niet zoveel winnen. Dat zijn twee dingen die een coach juist in de weg zitten, want die moet zijn methodes aanpassen aan de renners met wie hij werkt, en hij moet zich kunnen verdiepen in anderen. Vaak zijn de beste ploegleiders de renners die vooral in dienst van anderen hebben gereden.”

Herstellen van long covid

Van Noord is blij dat de wielerzomer is losgebarsten. Als het spel op de wagen gaat, zit ze voor de buis. “Het mooie van wielrennen is dat er zoveel lagen zijn. Als je er niets van afweet, kan ik me heel goed voorstellen dat je het supersaai vindt. Maar hoe meer je begrijpt, hoe spannender en leuker het wordt. De verhalen houden nooit op.”

Ondertussen werkt ze alweer aan twee nieuwe boeken, die allebei te maken hebben met long covid. “In oktober verschijnt Herstelwerkzaamheden, een boek over het proces van ziek zijn en herstellen, geschreven met een vriendin die zes jaar geleden een hersenbloeding kreeg. En ik maak een boek over het leven hier, over de troost die de natuur je kan bieden en de gesprekken die ik met de dorpsbewoners voer. Tot mijn eigen verbazing ben ik nog steeds niet depressief. Ik hou maar voor ogen dat het al veel beter gaat dan twee jaar geleden. In het begin kon ik niet eens de afwasmachine in één keer uitruimen, nu maak ik voorzichtig wandelingen in de omgeving.”

Laatste vraag: wie gaat de Tour dit jaar winnen? “Toch weer Pogacar,” zegt Van Noord. “Hij heeft geleerd van vorig jaar en zal zich niet voor de tweede keer door Jumbo-Visma in het pak laten naaien.”

Lidewey van Noord: Verhalen uit de volgwagen. Atlas Contact. € 22,99. 224 pagina’s.