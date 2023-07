Liane Lippert wint tweede etappe Tour de France Femmes, Eva van Agt hard onderuit in afdaling

Liane Lippert tijdens de tweede etappe van de Tour de Femmes. Beeld Tim de Waele/Getty Images

De 27-jarige Kopecky kwam aan kop in de sprint na een goede lead-out van haar teamgenote Demi Vollering, maar de 25-jarige Lippert ging de Belgisch kampioene nog voorbij in de sprint heuvelop na een zware etappe van 151 kilometer van Clermont-Ferrand naar Mauriac.

“Ik ben enorm blij. Het is heel speciaal om hier in de Duitse kampioenstrui te winnen. Ik ben twee keer gevallen, maar gelukkig kon ik weer door. Het team heeft mij goed geholpen,” zei Lippert. “Het was een gevaarlijke etappe door de enorme regen, maar eigenlijk hou ik wel van deze omstandigheden. Ondanks die valpartijen bleef ik kalm en ik wist dat mijn kwaliteiten liggen in een sprint heuvelop, dus ik ben blij dat ik dat heb kunnen waarmaken.”

“Ik wist wel dat ze dit kon,” zegt Lipperts teamgenote van Annemiek van Vleuten. “Ze is heel sterk op zo’n aankomst die wat oploopt. Er stuurden er twee haaks in elkaar, dus daar ging ik naar de grond. Liane ging tegen de grond, dus daardoor viel ik ook. In de Giro laat je elkaar er nog wel eens tussen, maar in de Tour zijn de belangen groter en is de strijd feller.”

Vervelende valpartijen

De etappe in de stromende regen kende een aantal vervelende valpartijen, vooral in de laatste twintig kilometer. Met name Eva van Agt (Jumbo-Visma) maakte een enorme klap, toen ze in de afdaling van de slotklim onderuitging en in aanraking kwam met de vangrail. De 26-jarige renster uit Nijmegen is de kleindochter van oud-politicus Dries van Agt, die van 1977 tot 1982 minister-president was. Op 47,5 kilometer voor de finish was Annemiek van Vleuten (40) ook al onderuit gegaan bij een grotere valpartij.

Lotte Kopecky won gisteren de eerste etappe in de Tour de France Femmes. De Belgisch kampioene van Team SD Worx ging in de slotfase van de openingsetappe solo en hield stand. Ze won de rit én pakte de gele trui. Lorena Wiebes, ploeggenote van Kopecky, sprintte op ruim een halve minuut naar de tweede plaats. Ook de plaatsen drie (Charlotte Kool) en vier (Marianne Vos) waren voor Nederlanders.

Tweede keer Tour de Femmes

Het is de tweede editie van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen als rittenkoers. Annemiek van Vleuten ging vorig jaar met de eindzege aan de haal. Ze doet, in haar laatste jaar als prof, opnieuw mee.

De Tour de France Femmes kent in totaal acht etappes en eindigt zondag 30 juli met een individuele tijdrit van 22,6 kilometer in Pau. Zaterdag is er nog een bergetappe van negentig kilometer met de finish op de Tourmalet. Daarvoor zijn er nog twee vlakke etappes en twee heuvelachtige etappes.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: