Lewis Hamilton wil historie schrijven en wraak nemen op Max Verstappen: ‘Zijn focus ligt volledig op revanche’

Lewis Hamilton (l) en Max Verstappen op het racecircuit van Bahrein. Beeld Mazen Mahdi/AFP



Hij riep niet veel, deze winter. Maar wat hij riep was raak, paste allemaal bij zijn missie voor 2022. Bij de presentatie van de nieuwe Mercedes maakte Lewis Hamilton zijn motieven na een winter stilte op de sociale media maar meteen duidelijk voor iedereen. “Dacht je dat ik eind vorig jaar op mijn allerbest ooit was? Wacht dan dit seizoen maar eens af.”

Het klonk bijzonder gedreven, maar ook als een waarschuwing. Ongetwijfeld gericht aan het adres van Red Bull Racing en Max Verstappen. Die gingen met ‘zijn’ titel aan de haal, na de veelbesproken laatste safetycar in Abu Dhabi. Weg was die achtste recordtitel, waarmee hij Michael Schumacher cijfermatig zou zijn gepasseerd. Van tafel geveegd door een ultieme crash van Nicholas Latifi en de daaropvolgende procedure van de wedstrijdleiding.

Vertrouwen in sport kwijt

Het voelde voor Hamilton alsof hem onrecht was aangedaan door wedstrijdleider Michael Masi, die na flinke druk van Mercedes en een intern onderzoek van de FIA moest wijken na de controversiële seizoensafloop. Hij raakte naar eigen zeggen het vertrouwen in de sport kwijt, wat nog steeds niet helemaal terug is. Maar toen het verlies in de wintermaanden helemaal was bezonken, groeide al snel weer het besef dat dit ‘onrecht’ niet de knoop in zijn raceleven mocht gaan vormen. “Het mocht niet mijn carrière gaan definiëren, dat weigerde ik te accepteren. Bij dit soort ervaringen kun je alle emoties ook omzetten in kracht en dat is wat nu ga doen,” beloofde Hamilton.

F1-baas Stefano Domenicali zal ’m best even geknepen hebben, de afgelopen maanden. Stel dat Hamilton werkelijk zou zijn vertrokken, dan was zijn sport van de grootste ster beroofd. Dan had de Formule 1 een hoge prijs betaald voor de spectaculaire afloop in Abu Dhabi van het mooiste seizoen in tijden. Want er werd dan wel een nieuwe kampioen geboren met Verstappen, maar juist die strijd tussen twee topcoureurs in rivaliserende teams was waar de Formule 1 zo’n enorme behoefte aan had – wat ook is gebleken uit de gestegen kijkcijfers.

Heilig vuur brandt

Die rivaliteit krijgt dus een vervolg in 2022. “Hamiltons focus ligt volledig op revanche,” zei Domenicali vroeg in de winter al in een bespiegeling over de stilte van de Brit. “Hier hoort hij thuis, wij en de fans willen hem graag behouden voor de sport.”

Toen Hamilton zelf ook weer het licht definitief op groen had gezet voor een vervolg in de koningsklasse, wreef Domenicali eens tevreden in zijn handen. Nieuwe auto’s, een nieuw tijdperk, maar wel nog de twee giganten achter het stuur. “Er zijn dit jaar veel variabelen om het kampioenschap aantrekkelijk te maken. Lewis gaat opnieuw op voor zijn achtste titel en ik weet zeker dat al zijn focus ligt bij dat doel.”

Geschiedenis schrijven en dus tegelijkertijd revanche nemen, twee missies die gecombineerd kunnen worden. “Mijn laatste verloren race voelt nog steeds als een enorm verlies. Maar het zijn die verliezen die de geest voeden en voor het heilige vuur zorgen,” aldus Hamilton, die na vijftien seizoenen nog altijd niet klaar is met de Formule 1. “Er komen nog zoveel positieve dingen uit voort, dat de haat om te verliezen me blijft voeden. Dus ligt mijn focus nu op hier nog sterker van terug proberen te komen.”

George Russell

Wie Hamilton goed kent, is Toto Wolff. Na het verlies in Abu Dhabi wilde de teambaas van Mercedes de wereld even doen geloven dat zijn zevenvoudig kampioen echt twijfelde over stoppen, maar zelf wist hij wel beter. “Ik ben er geen moment bezorgd om geweest. Lewis had tijd nodig om te reflecteren, maar dit heeft hem alleen maar sterker gemaakt,” bekende Wolff later dan ook. En ook hij sprak grote woorden over de nieuwe missie van de Brit. “Hij zit nu in de attack mode.”

Nieuwe bewijsdrift, aanvalslust én wraakgevoelens. Aan de motivatie zal het niet liggen bij Hamilton, die met George Russell intern bij Mercedes wel af moet zien te rekenen met een jong, hongerig baasje. Die loopt ongetwijfeld niet meteen in de pas zoals Valtteri Bottas vaak deed. En dat hoeft ook niet, volgens Hamilton. “Hij zal meteen snel willen zijn, willen winnen. Dat is ook de mentaliteit die ik van hem verwacht,” zei hij in een interview met de BBC. “Mijn tijd zit er ooit ook op in deze sport, ik zou graag zien dat George de volgende Britse wereldkampioen wordt.”

Pas op de plaats

Maar dat kan in 2023 of 2024 of 2025 ook. Eerst wacht nog die (misschien wel laatste) missie, de jacht van Hamilton op nummer 8. Dat beseft Russell ook dondersgoed. Niet voor niets benadrukte Wolff al meermaals in de media dat hij allereerst een ‘goede teamplayer’ moet zijn. Vraagt Mercedes hem incidenteel pas op de plaats te maken, dan zal hij dat in 2022 nog doen, beloofde Russell al, een tikje onderdanig. “Het is een privilege om met Lewis te mogen werken en van hem te leren,” vertelde Russell, die niet zo lang geleden nog posters van Hamilton boven zijn bed had hangen. “De wereldtitel? Daar denk ik dit jaar zelf nog niet aan.”