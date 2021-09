Lewis Hamilton: ‘Ik ben echt verliefd op Amsterdam’

Hij is dé concurrent van Max Verstappen, maar ook de veelzijdige coureur die de traditionele Formule 1 opschudt. Lewis Hamilton: ‘Als ik me niet hardmaak voor diversiteit in de Formule 1, dan blijft het zoals het is.’

Opeens verschijnt hij in beeld, Lewis Hamilton. Of sir Lewis Hamilton, want vorig jaar werd hij geridderd door koningin Elizabeth. Zeven keer wereldkampioen, 99 gewonnen races: de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden.

We krijgen twintig minuten om hem te spreken, op uitnodiging van horlogemerk IWC Schaffhausen. Eerst de beleefdheden, over Amsterdam. Komt-ie graag. Sterker nog, later wil hij er misschien wel gaan wonen. “Het lijkt me een uitstekende plek om een gezin op te voeden. Ik ben echt verliefd op Amsterdam.”

Vanwege de grachten, legt hij uit, de architectuur. Maar ook de restaurants, de koffietentjes. En oh ja, de straatsteentjes: die lijken wel ánders te liggen dan op andere plekken in de wereld. Bovendien, alles kan op de fiets. Maar het belangrijkste: hij voelt zich er vrij om zichzelf te zijn.

Vrijheid

“Dat is altijd belangrijk voor me geweest, die vrijheid van expressie, maar in deze tijd misschien wel meer dan ooit. Het maakt me trots dat steeds meer mensen die vrijheid voelen in onze maatschappij. En het is waarom ik van mode hou.” Want hij is niet alleen uitgesproken in maatschappelijke thema’s, Hamilton is naast het circuit uitgegroeid tot stijl­icoon. “Zeker als ik naar modeshows ga, heb ik het gevoel dat mensen kunnen zijn wie ze willen zijn, gewoon door wat ze dragen. Toen ik die wereld binnenstapte, voelde ik me niet veroordeeld. Integendeel: iedereen heeft er z’n eigen unieke stijl en dat wordt gevierd.”

Hoe anders is dat in de autosport. Stijfjes, vindt Hamilton de cultuur daar op dat gebied. “Ik heb in die wereld helemaal niet de ruimte gevoeld om mezelf te uiten. Het wordt nu iets beter, iets toegankelijker. Maar ik herinner me nog een paar momenten in m’n carrière, bijvoorbeeld toen ik een tatoeage nam. Of oorbellen. Daar werd echt naar gekeken tot op het punt waarop ik het gevoel had dat ik ze weer uit moest doen. Ik heb echt het vertrouwen moeten opbouwen om mezelf te zijn in deze wereld en niet alleen maar te doen wat mensen van me verwachten. Bij elke stap in die richting merkte ik hoe m’n zelfvertrouwen groeide en hoe meer ik mezelf werd.”

Zenuwslopend

En dat is nodig, zegt hij. “Hoe meer zelfvertrouwen, hoe makkelijker dat gaat. Maar ik vind het nog steeds zwaar en zenuwslopend om m’n mening te geven.”

Het gaat hem hoe dan ook niet snel genoeg, de veranderingen binnen de maatschappij en de autosport. Maar dat gaat over meer dan mode en stijl. “De veranderingen op dat gebied zie ik niet als mijn verantwoordelijkheid. Die voel ik wel bij thema’s als diversiteit en inclusiviteit. Ik ben nog altijd de enige zwarte coureur in de Formule 1. Nu zie ik wel hoe er steeds meer mensen van kleur in de sport komen, gelukkig. Maar als ik me daar niet hard voor maak, dan blijft het zoals het is. Of het verandert wel, maar langzamer. Helpen dat die veranderingen sneller gaan, dát zie ik als mijn verantwoordelijkheid.”