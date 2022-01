Lessen uit Leipzig: dit zijn de verbeterpunten voor Brobbey 2.0

Bij RB Leipzig had Brobbey niet de impact zoals vorig jaar bij Ajax. Beeld AP

De commotie rond het uitblijven van contractverlenging voor Brian Brobbey en zijn daaropvolgende keuze om naar RB Leipzig te gaan leidde ietwat af van een bijzonder debuutjaar voor de 19-jarige spits. In Amsterdam mocht Brobbey met recht een ‘supersub’ worden genoemd: 6 goals en 2 assists in slechts 373 minuten (omgerekend net iets meer dan vier volle potjes voetbal) zijn geweldige cijfers voor een tiener die zijn eerste kansen krijgt in de hoofdmacht.

Maar in de Bundesliga wist Brobbey die goede lijn niet door te trekken. Bij RB Leipzig mocht hij in een halfjaar tijd maar twee keer in de basisopstelling starten, en werd hij bij zijn tweede duel als basisklant zelfs vóór rust al naar de kant gehaald. Zijn doelpuntenteller in Duitsland bleef op nul steken.

Bij Ajax krijgt Brobbey, nu als huurling, in januari meteen de kans om te laten zien dat hij nog steeds het grootste spitsentalent van Nederland is. Doordat Sébastien Haller met Ivoorkust om de Afrika Cup zal strijden, maakt Brobbey een serieuze kans op een tijdelijke rol als eerste spits bij Ajax.

Wil Brobbey na januari een echte concurrentiestrijd met Haller laten ontaarden, dan moet hij wel op bepaalde vlakken verbetering tonen. Bij het terugkijken van de 252 speelminuten die Brobbey dit jaar bij Leipzig maakte in een topcompetitie, vallen namelijk vier verbeterpunten op.

Diepgang

Onderstaand screenshot is afkomstig uit het duel dat Brobbey het liefst zal willen vergeten, toen hij tegen Bayer Leverkusen – pas zijn tweede kans in de basis bij Leipzig – al voor rust werd gewisseld. Dit beeld vat de mismatch tussen speler en ploeg eigenlijk in één beeld samen.

In het moordende hoge tempo dat RB Leipzig steevast hanteert, durfde Brobbey namelijk te weinig op zijn snelheid te vertrouwen. Vaak zag je dan ook situaties zoals bovenstaande, waar Brobbey de bal in de voeten wil ontvangen, om dan met zijn rug en achterwerk een tegenstander op te vangen en die te domineren met zijn fysieke kracht.

Dat Brobbey ijzersterk is, zal geen voetbalkijker ooit zijn ontgaan. Maar in de top wordt zelfs van 'targetman’-types méér gevraagd dan een sterk aanspeelpunt zijn. En al helemaal bij Leipzig. Waar medespits André Silva meteen om een dieptepass vraagt, wanneer ploeggenoot Konrad Laimer de bal heeft veroverd, komt Brobbey ‘in’ de bal. Dat terwijl hij een open sprintbaan heeft richting het zestienmetergebied van tegenstander Leverkusen.

Op het vlak van diepgang lijkt Brobbey als jonge spits de meeste winst te kunnen boeken. Want voor iemand met zijn bonkige bouw rent hij opvallend snel.

Loopacties in strafschopgebied

Ook in de wat subtielere loopacties kan Brobbey zichzelf het leven als spits een stuk makkelijker maken. Neem onderstaande situatie, waar Brobbey vergeet te profiteren van de vele aandacht die Leipzigs sterspeler Cristopher Nkunku opeist bij tegenstanders.

Brobbey ligt hier op volle snelheid. Hij heeft net de bal doorgekopt op Nkunku en is samen met de Fransman aan een snelle tegenaanval begonnen, in de slotfase met een achterstand tegen thuisploeg Union Berlin. Hoewel Brobbey en Nkunku zich hier in een ondertalsituatie bevinden (twee tegen vijf), laat de geboren Amsterdammer hier een flinke kans liggen.

De jonge spits heeft namelijk te laat door dat liefst drie Unionverdedigers uitstappen op Nkunku. Elk van de drie opponenten tussen Brobbey en Nkunku heeft alleen oog voor de Fransman aan de bal. Toch sprint Brobbey door richting het verlengde van de tweede paal. Het resultaat: hij komt niet vrij. Dat terwijl anticiperen op de (te) grote aandacht voor Nkunku, door in het kielzog van de uitstappende verdedigers te snijden, vermoedelijk een uitstekende schietkans had opgeleverd.

Overzicht op de counter

Vijf minuten later in diezelfde invalbeurt weet Brobbey weer niet te profiteren van de kwaliteiten van zijn sterspeler Nkunku.

Ditmaal ziet hij in de counter niet dat zijn clubtopscorer zich op de andere flank heeft vrijgelopen, omdat Brobbey alleen oog heeft voor de bal en de tegenstander.

In potentie kan Brobbey een van de beste counterspitsen in het topvoetbal worden. Hij bezit immers een zeldzame mix van lichaamskracht, balvastheid, explosiviteit en schotkracht – en dat als tiener. Maar om dat enorme potentieel te vervullen moet Brobbey wel werken aan zijn speloverzicht in situaties op hoge snelheid.

Durf in de passing

Ook als aanspeelpunt kan Brobbey nog groeien. Wat aanspeelbaarheid betreft, is hij al ijzersterk: er zijn gewoon niet zo veel verdedigers die gemakkelijk stand zullen houden als Brobbey er met zijn volle gewicht en lage zwaartepunt in kleunt. Maar qua vervolgactie kan het beter, vooral als passer.

Neem deze spelsituatie. In de slotminuut van een duel met een gelijke stand op het scorebord maakt hij zich aanspeelbaar. Uit zijn twee eerdere duels om de bal weet invaller Brobbey dat hij aanzienlijk meer power bezit dan mandekker Reece Oxford, die op hem uitstapt. Toch durft Brobbey het niet aan om naar de binnenkant van het veld open te draaien. Uiteindelijk kiest hij voor de simpele breedtepass richting rechterflank, waardoor de loopacties van drie ploeggenoten in het midden onbeloond blijven.

Als ‘passer in de punt’ zal Brobbey de komende maand veel vlieguren kunnen maken. Met Dusan Tadic, Antony, Steven Berghuis en Davy Klaassen is hij omringd met spelers die uitblinken met hun loopacties. Als hij in Amsterdam het vertrouwen herwint om net een halve tel langer als aanspeelpunt te dienen, net die risicovolle kapbeweging wel te maken, zal hij snel uit het vormdal kunnen klimmen waarin hij bij Leipzig was geraakt.

