Legt omikron straks ook de voetbalcompetitie weer plat?

Hoe nijpend is de situatie?

Zo nijpend dat clubs ingrijpende maatregelen nemen om (verdere) besmettingen te voorkomen. Feyenoord, PSV, Heerenveen en FC Utrecht haalden een streep door hun winterse trainingskamp. Een geplande oefenwedstrijd tussen Cambuur en Willem II kon niet doorgaan, omdat de Friese club te veel geïnfecteerde spelers in de selectie heeft. En Ajax en Vitesse hebben hun trainingskamp in de Portugese Algarve vroegtijdig afgebroken vanwege enkele besmettingen in de selectie en begeleidingsstaf.

Waarom heeft Ajax het trainingskamp niet geannuleerd?

Voor vertrek waren er nog geen problemen. ‘Van de groep van ruim zestig personen, spelers, stafleden, medici en beveiligers was iedereen in bezit van een negatief testresultaat,’ liet de club weten. Alleen verdediger Jurriën Timber vloog later naar Portugal, omdat hij in de vakantieperiode in contact was geweest met iemand die besmet was met het coronavirus.

Is Ajax inmiddels terug in Nederland?

De ploeg landde woensdagavond laat op Schiphol. Woensdagochtend na het ontbijt kwamen na de dagelijkse testronde vier besmettingen aan het licht. De vier werden direct buiten de groep geplaatst. In de loop van de dag werd de terugreis gearrangeerd, uit vrees voor een verdere uitbraak van het virus. De besmette Ajacieden zijn apart van de groep en volgens de geldende protocollen naar Nederland gereisd. De oefenwedstrijd die Ajax zondag zou spelen in Faro, tegen Hajduk Split, is afgeblazen. De club probeert nog een andere sparringpartner te vinden om zondag tegen te oefenen. De selectie is vandaag vrij.

Wat betekenen al die besmettingen voor de hervatting van de competitie?

De KNVB volgt de ontwikkelingen met argusogen. In ons omringende landen, vooral in Engeland, zijn de afgelopen tijd vanwege corona veel wedstrijden geschrapt en uitgesteld. Die ruimte is er in Nederland vrijwel niet, liet competitieleider Jan Bluyssen al weten. Ajax, dat nog in de Champions League en in het bekertoernooi uitkomt, heeft een overvol programma. Zondag 16 januari hervatten de Amsterdammers de competitie uit tegen FC Utrecht. De eredivisie eindigt op 15 mei. Twee weken later begint het Nederlands elftal de Nations League met een interland tegen België.

Wat is voor de KNVB aanvaardbaar om een wedstrijd in het betaald voetbal doorgang te laten vinden?

Die regels zijn duidelijk en alle clubs hebben zich daaraan geconformeerd. Elke club moet in de aanloop naar een wedstrijd een lijst met 25 namen van geteste spelers uit de A-selectie – of spelers die daarvoor geregeld in aanmerking komen – aan de KNVB overleggen. De bondarts beoordeelt de tests. Elke club die minimaal twaalf veldspelers en een keeper kan opstellen, is verplicht om te spelen.

Wat gebeurt er als de competitie vanwege corona toch niet kan worden afgemaakt?

In het seizoen 2019-2020 zorgde dat voor enorm veel frustratie en zelfs tot een juridische strijd over de verdeling van de Europese tickets. Ook op dat vlak zijn de regels nu duidelijk: als meer dan de helft van het reguliere aantal wedstrijden is gespeeld – en dat is nu het geval – wordt een ranglijst opgemaakt op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld. Dat zou betekenen dat koploper PSV zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League en dat Ajax als nummer twee voorronden moet spelen. Er wordt pas een kampioen uitgeroepen als alle teams ten minste 85 procent van de wedstrijden hebben gespeeld. En dat geldt ook voor ploegen die degraderen en promoveren.

