Liveblog

Lees hier alles over Getafe - Ajax

Ajax speelt donderdagavond de belangrijke Europa Leaguewedstrijd tegen Getafe. Wat weten we over de tegenstander? En wie moeten we in de gaten houden? Ook spraken we met Frenkie de Jong over Getafe, de verrassende nummer drie in de Spaanse competitie. Lees hier alvast alles in aanloop naar de wedstrijd.