Leerzame avond: Ajax boekt zwaarbevochten zege op RKC bij thuisdebuut Heitinga

Met horten en stoten trok Ajax zondag ook de vierde wedstrijd onder leiding van trainer John Heitinga naar zich toe. RKC boog pas in het laatste kwartier: 3-1.

De eerste thuiswedstrijd onder leiding van John Heitinga drukte Ajax nog eens met de neus op de feiten. De problemen die het elftal al een jaar parten spelen, zijn nog niet constructief opgelost. Ook in de laatste maanden met Erik ten Hag als trainer, en in de eerste seizoenshelft met Alfred Schreuder aan het roer, was de balans tussen aanvallen en verdedigen te vaak niet in evenwicht.

Interim-coach Heitinga kent het euvel, maar hij had de wind in zijn eerste weken mee, met drie winstpartijen op rij. Ook hij moest gisteravond echter constateren dat Ajax tegen het geroutineerde en lepe RKC in het defensief gaten liet vallen die niet te dichten bleken.

Onder aanvoering van ex-Ajacieden Vurnon Anita en Pelle Clement en de technisch sterke Mats Seuntjens maakten de Brabantse counters meer indruk dan het krachteloze aanvalsspel van de thuisploeg. Clement speelde een belangrijke rol bij de 0-1, na balverlies van linksback Owen Wijndal. Seuntjes rondde beheerst af, ongehinderd door de centrale verdedigers Jurriën Timber en Edson Álvarez.

Op eigen manier

In de aanloop naar de 21ste competitiewedstrijd werd Heitinga geconfronteerd met een tegenvaller: Steven Bergwijn kampte met een bovenbeenblessure en kon niet meedoen. Zijn inzetbaarheid donderdag in de Europa Leaguewedstrijd tegen Union Berlin is twijfelachtig. De trainer handelde in de lijn die hij in de eerste weken heeft uitgezet: hij gaf Francisco Conceiçao het vertrouwen als linksbuiten en hield vast aan de invulling van alle andere posities.

Daar moest hij na drie kwartier al op terugkomen. Heitinga bracht met Brian Brobbey een extra spits en liet zijn ploeg de strijd met drie verdedigers (waarvan invaller Calvin Bassey er een werd) vervolgen. Wijndal dekte door op de rechtsback van RKC en Álvarez en Mohammed Kudus moesten voor meer stootkracht in de middelste linie zorgen. Dat ging ten koste van Conceiçao en Davy Klaassen.

Niet alleen de tactische maar ook de fysieke impuls was belangrijk. Heitinga keek met een schuin oog naar het duel van donderdag met de nummer twee van de Bundesliga: “Union speelt een vergelijkbaar systeem als RKC. Wij willen graag op onze eigen manier voetballen, maar wat je vandaag de tweede helft hebt gezien is óók onze manier. Misschien niet in een klassieke 4-3-3, maar het moderne voetbal vraagt meer.”

Publiekswissel

De grondige verbouwing leverde Ajax een snelle gelijkmaker op. Vijf minuten had Brobbey nodig voor zijn elfde treffer van het seizoen, een intikker na een schot van Steven Berghuis, waar keeper Etienne Vaessen net zijn hand niet goed achter kreeg.

Ajax had nog veertig minuten om de winst naar zich toe te trekken, maar dat viel niet mee. RKC hield lang stand en kwam er af en toe gevaarlijk uit. Veel ogen in de Johan Cruijff Arena waren uiteraard gericht op Kudus, die onder Heitinga is opgeleefd en recent tegen Cambuur en Twente een beslissende rol vervulde. De Ghanees was in de 64ste minuut dicht bij de 2-1, maar zijn vlammende schot spatte op de paal.

Het waren uiteindelijk de verdedigers die Ajax de weg naar de zege wezen. Een vrije trap van Berghuis vanaf de rechterflank werd bij de tweede paal door Álvarez voor het doel gekopt. In een innige samenwerking tussen Bassey en Timber werkte die laatste de bal met een halve volley over de doellijn. Kudus zorgde kort voor tijd ook nog voor de 3-1, na voorbereidend werk van Berghuis. Heitinga gunde de Ghanees een publiekswissel. Berghuis: “Mooi dat Kudus loskomt. Hij is een bescheiden jongen, op zichzelf. Je staat op het trainingsveld soms versteld van wat hij allemaal laat zien, dat doet hij nu ook in de wedstrijden. Hij is een speler die het verschil kan maken.”

Meer houvast

Het was in veel opzichten een leerzame wedstrijd voor Heitinga, die net als donderdag in de bekerwedstrijd tegen FC Twente zijn zwalkende team gaandeweg meer houvast gaf. Ook de jonge coach en zijn ervaren assistent Dwight Lodeweges zullen hebben geconstateerd dat Bassey – door velen al bestempeld als miskoop – opnieuw sterk inviel in het hart van de defensie. En met Álvarez op het middenveld is de balans tussen aanvallen en verdedigen toch net wat beter verzorgd.