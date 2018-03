Leegloop De Dijk gaat door, Butter afwezig bij NK Cross

Amateurvoetbal

De leegloop bij De Dijk gaat onverminderd door. Tim Ruder, Frank Schilder en Alje Wiltenburg vertrekken na het seizoen bij de club uit Amsterdam-Noord en gaan spelen bij derdedivisionist OFC uit Oostzaan. Ook Chakib Tayeb verlaat na dit seizoen De Dijk, maar hij heeft nog geen nieuwe club. Eerder was al bekend dat Nick Kuipers, vanwege de onzekere financiële toekomst van de De Dijk, vertrekt naar ONS Sneek. Met Kuipers, Schilder, Tayeb en Wiltenburg in de ploeg verloor De Dijk dit weekeinde thuis met 3-0 van Rijnsburgse Boys. De Dijk blijft op de vijftiende plaats in de tweede divisie in degradatiegevaar.



Ook AFC komt maar niet weg uit de degradatiezone in de tweede divisie. De ploeg van coach André Wetzel stond tegen koploper Katwijk na twaalf minuten met 2-0 (doelpunten van Magid Jansen en Milan Hoek) voor, maar de wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. AFC staat voorlaatste met een punt minder dan TEC. De ploeg uit Tiel komt volgende week op bezoek in Amsterdam.



Coach Jan de Haze moet HBOK voor degradatie uit de zaterdag tweede klasse A behoeden. De ervaren trainer zou pas volgend seizoen in Zunderdorp aan de slag zou gaan, maar staat sinds het ontslag vorige maand van trainer Marc Onsia nu al voor de groep. Tot een schokeffect heeft dat niet geleid. Na nederlagen eerder tegen Castricum en zaterdag met 3-0 in de derby tegen DVVA (hattrick Max Hazewinkel ) staat HBOK nog steeds voorlaatste.



Atletiek

In het Amsterdamse Bos werd bij het NK Cross gerekend op de Nederlandse topper Michel Butter. De marathonloper meldde zich op het laatste moment af wegens een liesblessure die hij tijdens zijn laatste dagen op het trainingskamp had opgelopen. Butter wordt maandag onderzocht in het ziekenhuis. Edwin de Vries en Andrea Deelstra werden Nederlands kampioen.



Handbal

De handballers van Aristos zijn nog niet zeker van een langer verblijf in de eredivisie. De ploeg uit Amsterdam-West was in het laatste duel van de reguliere competitie met 23-22 te sterk voor Rotterdam. Concurrent Venlo won echter verrassend van Hellas. De Limburgers eindigden daardoor op doelsaldo boven Aristos, dat nu nacompetitie moet spelen.



Bij de handballers van Aalsmeer waren er wel lachende gezichten. De ploeg van coach Bert Bouwer plaatste zich door een 40-27 overwinning op Hurry Up uit het Drentse Zwartemeer op doelsaldo voor het finaleweekeinde van de BeNe-league (een competitie tussen de beste ploegen van Nederland en België) in Den Bosch. Aalsmeer speelt zaterdag tegen het Belgische Bocholt om een plaats in de finale van zondag.



Hockey

De hockeyers van Amsterdam hebben in de strijd om de play-offs goede zaken gedaan. In en tegen concurrent Rotterdam werd het een 3-3 gelijkspel. Amsterdam kwam met 2-0 achter, maar door doelpunten van Boris Burkhardt (twee) en Billy Bakker werd het duel binnen zes minuten volledig omgedraaid. Door een strafbal werd het in de slotfase 3-3. Amsterdam blijft door het gelijkspel op de vierde plaats staan met zes punten meer dan nummer vijf Rotterdam.



De hockeyers van Pinoké konden niet stunten tegen het nog ongeslagen Kampong. Het werd in Utrecht 3-2 voor de koploper. Joost van de Vijfeijken en Jannis van Hattum maakten de doelpunten voor Pinoké. Bij de Amsterdammers ontbrak aanvoerder Wouter Brasem. De club gaf in een persbericht uitleg over het ontbreken van Brasem. "In gezamenlijk overleg is besloten om per direct uit elkaar te gaan. Tijdens een evaluatie in de winterstop is gebleken dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan tussen Wouter en de technische staf."



Korfbal

Blauw-Wit heeft thuis dik verloren van Fortuna: 28-17. Een mogelijk dure nederlaag voor de play-offs. Blauw-Wit en Fortuna hebben allebei 22 punten uit 17 wedstrijden. Op basis van onderling resultaat staat de club uit Delft derde en Blauw-Wit vierde. Als dat zo blijft, speelt de Amsterdamse ploeg in de halve finale van de play-offs tegen titelfavoriet PKC. Winst in laatste speelronde in de derby bij KZ is dus belangrijk voor Blauw-Wit. Zeker omdat Fortuna tegen PKC speelt.