Leeftijdsregel van 27 jaar breekt sportteams op: ‘Leg die grens dan bij 35 jaar’

Voetballers van Zeeburgia tijdens een avondtraining. Beeld ANP

Toen hij tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag demissionair premier Mark Rutte hoorde zeggen dat jongeren van 26 jaar en jonger weer buiten mogen sporten in groepen, dacht Foeke Westerveld: wat moet ik daarmee? Voor de voorzitter van de Osdorper voetbalvereniging CVV Vlug en Vaardig maakt het niet zoveel uit.

“De jeugd mocht al spelen, maar in de selectie hebben we zowel 27-plussers als 27-minners zitten. Je kan dus niet met de hele selectie trainen. Bovendien weet ik niet hoe streng de regel gehandhaafd gaat worden, en zit je ook nog eens met die avondklok. Je moet om acht uur stoppen, willen de mensen om negen uur thuis zijn.”

Tweetallen

Mensen van 27 jaar en ouder kunnen straks ook buiten sporten, maar dan in tweetallen én op anderhalve meter afstand. Dat gold voor alle buitensporters sinds de lockdown die vanaf december 2020 in ging.

Clubmanager Leo Gooyers van AVV Swift hinkt op twee gedachten. Enerzijds overweegt hij om tegen alle teams met spelers boven de 27 jaar te zeggen dat ze voorlopig in tweetallen blijven trainen. “Dat vinden we als club prettiger, want dan houd je goed overzicht.” Anderzijds gaat hij ook aan de teams voorleggen of ze wellicht de personen jonger dan 27 in een groepje willen laten trainen, en de ‘ouderen’ in tweetallen.

Veteranen

Westerveld vindt de versoepeling ondoordacht. “Als je wat vrij wilt geven, moet je zorgen dat voetbalteams volledig kunnen trainen.” Hij had eerder de grens bij 35 jaar gelegd. “Dan laat je enkel de veteranen nog in tweetallen spelen, die zitten immers in een ander vaarwater dan de jongens in de selectie.” Gooyers deelt zijn mening. “Voor de voetbalclubs is de leeftijdsgrens wel jammer. Het blijft improviseren, het is niet anders.”

Ook de KNVB vindt dat het amateurvoetbal op deze manier moeilijk te organiseren valt: daarom heeft de bond woensdag besloten om het amateurvoetbal voor senioren dit seizoen definitief te schrappen. Dat verwachtten Westerveld en Gooyers al. “Maar het trainen moet je toch ondervangen,” zegt laatstgenoemde.

Tweedeling in teams

Niet alleen voetbalverenigingen ploeteren met de regels. De rugbyers van studentensportvereniging Ascrum zijn blij dat ze weer wat mogen – ‘de muren in onze kleine kamers komen op ons af’ – maar staan wel voor logistieke uitdagingen.

Met de amateurs had voorzitter Sam Ehren geen rekening gehouden: hun topsporters in de ereklasse mochten namelijk doorsporten. Zeker is dat de amateurs van Ascrum in elk geval tot 10 maart nog niet buiten kunnen sporten, en wat daarna gaat gebeuren is ook onzeker. “Onze is sport zó positiegebonden op basis van je bouw, dat is weer anders dan voetbal of hockey waarin iedereen dezelfde bouw heeft. Iedereen gunt elkaar om weer te trainen, maar je kunt bij ons eigenlijk geen tweedeling in teams maken.”

Dames 45+

In veel teams van hockeyvereniging Pinoké loopt de leeftijdsgrens er dwars doorheen, zegt voorzitter Astrid Ventevogel. “Maar wij hebben wel de luxe dat we zóveel teams hebben, dat we oefenwedstrijden zonder afstand kunnen houden met spelers van onder de 27 uit verschillende teams. Dat is een leuke variant van trainen.”

En haar eigen team, de dames 45+? “Die hebben we omgedoopt tot dames 27-. Ik weet niet of iemand erin trapt, maar je kunt het toch proberen.”