LeBron James is dé topscorer van de NBA: ‘Hij is gemaakt voor dit spelletje’

LeBron James weet: hij is nummer 1. Beeld Getty Images via AFP

Groter dan groot is LeBron James. Of King James, dat mag ook. Als zelfs president Joe Biden een filmpje opneemt omdat je ‘een hele natie inspireert’, dan ben je heel groot. Kendrick Lamar, Rihanna, Drake, Snoop Dogg: allemaal werkten ze maar wat graag mee aan een ode aan James. Nike-oprichter Phil Knight, acteur Denzel Washington en rappers Jay-Z en Usher waren er zelfs bij in de Crypto Arena. Fans betaalden tot 48.000 dollar om getuige te zijn van sporthistorie.

Met 38.390 punten loste James na 39 jaar Kareem Abdul-Jabbar (38.387) af, die in 1984 Wilt Chamberlain passeerde als meest scorende NBA-speler in het reguliere seizoen. Een grote aftelklok liep mee in de nipt verloren wedstrijd tegen Oklahoma City Thunder, zodat iedereen kon zien hoeveel punten James nog van het record verwijderd was. Toeschouwers hielden mobiele telefoons in de aanslag, wachtend op het moment waarbij het spel bijna een kwartier werd stilgelegd voor een soort huldiging. Abdul-Jabbar (75) was ook aanwezig. Hij had altijd geloofd dat zijn record niet eeuwig was. “Er was alleen een speler voor nodig die er volledig voor zou gaan.”

Dat deed James, die zich niet liet afschrikken door statistieken. In 2018 passeerde hij Chamberlain, in 2019 Michael Jordan. In januari 2020 passeerde hij de inmiddels overleden Kobe Bryant. In maart 2022 ging hij over Karl Malone, waarna hij alleen nog op het record van Abdul-Jabbar kon jagen.

Topscorers aller tijden in de NBA

Mooi verhaal

“Dat record van Kareem stond al zo lang, was zo bizar. Dat iemand zo lang speelt, zo blessurevrij blijft en dan ook nog zo’n record breekt, dat is heel bijzonder,” zegt Francisco Elson, Nederlands eerste en enige NBA-kampioen (San Antonio Spurs, 2007). Moet je nagaan dat Kareem het grotendeels deed zonder driepunters (pas sinds 1979 ingevoerd, toen Abdul-Jabbar al tien van zijn twintig seizoenen had gespeeld, red.). Voor de media is dit natuurlijk een mooi verhaal, James zat hier echt op te azen.”

Elson (46) speelde tussen 2003 en 2012 tien keer tegen James, toen nog niet de speler met de statuur van nu. “Dat hij speciaal was, dat was al te merken. Hij scoorde heel makkelijk, ging met volle snelheid op de basket af, had de hangtime om de bal af te maken. Dat vergt kracht, stabiliteit, balans, de soft touch. Die gast weegt me een partij kilo’s, maar is echt gemaakt voor dit spelletje. Hij had in zijn beginjaren geen heel goed schot, maar is in alles compleet geworden. Hij is wat mij betreft de meest complete speler.”

Veel spelen

Bij Miami Heat was James de motor van een goed geoliede machine, Nu, bij de Lakers, is hij omringd door minder kwaliteit, maar daar lijdt zijn spel – met gemiddeldes van meer dan dertig punten per duel – na twintig seizoenen nauwelijks onder. Elson: “Hij wordt alleen maar beter, lijkt het. Zijn belastbaarheid is ook een kwaliteit, het verzorgen van je lichaam. Als je in die business een bedrijfje hebt, is James je ideale uithangbord. Daar stopt-ie miljoenen in.”

LeBron James schiet, scoort, en maakt historie. Beeld NBAE via Getty Images

“Normaal ben je op zijn leeftijd al gestopt. Spelers zijn dan op. James doet nog mee en speelt heel veel minuten. Michael Jordan speelde op die leeftijd minder en scoorde minder. Deze meneer doet het wel. Dat blijft een genot om naar te kijken. Ook al is zijn team volslagen slecht, hij doet wat hij moet doen om het beste uit zichzelf te halen.”

Voor nog een vijfde NBA-titel lijkt James te moeten verkassen. Dat sportief succes niet meer zijn enige drijfveer is, houdt hem echter ook gemotiveerd. Als vader heeft hij de droom om met zijn oudste zoon Bronny (18) in één NBA-team te spelen. “Ze zeggen dat z’n zoon in 2024 gaat debuteren, dus ik denk dat LeBron nog wel twee, drie jaar door zal gaan. Dan gaat hij makkelijk de 40.000 punten halen,” voorspelt Elson. De Nederlander ziet het record van James niet snel verbeterd worden. Misschien gaat niemand er nog overheen. “Noem mij één speler die dat gaat doen. Ik denk het niet...’’

Reken maar dat de Amerikaanse media hun hoop vestigen op zoon Bronny, al is het alleen maar voor het mooie verhaal. Elson kijkt wel uit om die twee te vergelijken. “Het is net als met films, hè. Meestal is de eerste film toch de beste, daar kun je sowieso niet aan tippen.”