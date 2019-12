Lasse Schöne: van Champions League naar degradatievoetbal bij Genoa

Het voetballeven van Lasse Schöne heeft een enorme wending genomen: van spelen in de Champions League naar degradatievoetbal in de Serie A.

“Het is anders.” Lasse Schöne had het vóór de wedstrijd tegen Torino (0-1) al gezegd. “Heel anders,” had hij daar zachtjes aan toegevoegd.

Als Ajax ‘champagnevoetbal’ speelt, hoe moeten we het spel van Genoa CFC dan omschrijven? De eerste helft tegen de tweede club uit Turijn smaakt zaterdagavond als een wrang wijntje. De tweede helft is beter, maar juist in de fase dat de thuisploeg met een schot op de lat en op de paal dicht bij een voorsprong is, slaat Torino toe met een rake kopbal uit een corner. “Om moedeloos van te worden,” verzucht Schöne. “We hebben overwinningen nodig. Punten. We moeten stijgen op de ranglijst. Vooral mentaal is dat belangrijk. Ons vertrouwen heeft een boost nodig.”

Ander niveau

Met het vertrouwen van Schöne is overigens niks mis. Zes maanden geleden speelde hij nog in de halve finales van de Champions League. Zijn touch, inzicht en snelheid van denken en handelen zijn onaangetast. Maar eerlijk is eerlijk: de (meeste) spelers die hem bij Genoa omringen zijn van een ander niveau dan hij bij Ajax gewend was.

Wat meteen de vraag oproept waarom Schöne deze stap heeft gezet. “Het viel gewoon allemaal samen.”

Opnieuw bewijzen

Schöne, 33 jaar, voerde in de aanloop naar dit seizoen een gesprek met coach Erik ten Hag. “Daar kwam niet helemaal uit wat ik had gehoopt.” De trainer van Ajax draaide er niet omheen: er was concurrentie bijgekomen, van buitenaf en vanuit de jeugd. Schöne moest misschien genoegen nemen met minder speelminuten. Daar gáán we weer, dacht de Deen. Bijna elk jaar moest hij zich in de voorbereiding opnieuw bewijzen. En nu dus ook, juist na zo’n schitterend seizoen. “Het is zeker niet zo dat ik niet voor mijn plek wilde vechten. Dat moet je altijd. Hoort erbij. Maar ik ben de dertig al gepasseerd en dan ga je ook denken: als ik ooit nog een stap wil maken naar een andere competitie, een uitdaging wil aangaan, een avontuur wil beleven, dan moet dat nu gebeuren.”

Een transfer naar Genoa diende zich aan. Italië. Het zoete leven. De familie Schöne ging daar altijd graag op vakantie. De Serie A sprak hem aan. “En dan ga je op de bank zitten met je vrouw. Plussen en minnen. Wat betekent zo’n stap? Ook voor onze kinderen. Zij zijn 11 en 9 jaar, een dochter en een zoon. Maar zij hebben geen stem.” Lachend: “Want kinderen zeggen toch altijd nee.”

Voetbalschool

Zijn vrouw Marije zei ja. En nu woont de familie in een mooi huis, een stukje buiten Genua. De kinderen zitten op een internationale school, met Engels als voertaal. “Dit is een havenstad, met veel expats. Kinderen vinden snel aansluiting. Ook buiten school hebben ze hun draai gevonden. Mijn zoon is opgenomen in de academie van Genoa, de voetbalschool. Dat was wel een eis van mij. In Nederland speelde hij bij Koninklijke HFC in Haarlem op behoorlijk niveau. Hij traint drie keer per week, kan het goed aan. En mijn dochter tennist.”

Dat loopt allemaal op rolletjes. Nu het elftal van papa nog.

Zucht.

“Ik kan niet tegen verliezen. Ik heb zeven jaar bij Ajax het merendeel van mijn wedstrijden gewonnen. Ik vind het moeilijk.” De laatste keer dat hij tegen degradatie vocht, was met De Graafschap, een eeuwigheid geleden.

Ajax

Zelfs zijn prachtige laatste seizoen bij Ajax lijkt ver weg. Schöne volgt zijn oude ploeg via televisie. Hij keek naar Lille-Ajax. “Dan mis ik het wel.”

Of hij ooit terugkeert bij Ajax, als jeugdtrainer misschien? Schöne durft het niet te zeggen. “Ajax is mijn club geworden, ik heb er het grootste deel van mijn voetballeven doorgebracht. Maar het is niet wat ik nu ambieer. Ik ben nog voetballer. Het lijkt me moeilijk om na mijn carrière helemaal afstand te nemen van de sport, maar dat weet je pas als je eruit bent.”

Dat het gezin straks weer neerstrijkt in Nederland, staat vast. “Daar is ons thuis. Dit is een avontuur. Zo moet je het ook beleven. Al hebben we nog weinig tijd gehad om leuke dingen met elkaar te doen.”

Trainerswissel

Italianen houden van hard en vaak trainen. Is nodig ook bij Genoa. De club is naarstig op zoek naar vastigheid, binnen en buiten de lijnen. De trainer die Schöne heeft gehaald, Aurelio Andreazzoli, is al ontslagen en opgevolgd door Thiago Motta, oud-speler van onder meer Barcelona, Internazionale en Paris Saint-Germain. Voor Schöne heeft dat in elk geval tot gevolg gehad dat hij weer op zijn vertrouwde positie speelt: centraal op het middenveld. Eerder dit seizoen was hij een box-to-boxspeler. “En ik ben geen type voetballer dat tussen de twee strafschopgebieden heen en weer draaft.”

Kritische thuispubliek

Tegen Torino haalt Schöne als een van de weinige spelers van Genoa een voldoende. Hij is in de eerste helft vooral druk bezig met het coachen van zijn medespelers; wie waar moet lopen in de aanvalsopbouw en langs welke schijven de bal zou moeten gaan. Pas na de rust, met enkele omzettingen, komt er meer lijn in het spel. Genoa mist een paar opgelegde kansen en krijgt in de 77ste minuut een dreun van jewelste als Gleison Bremer uit een corner 0-1 maakt.

Het kritische thuispubliek fluit de eigen ploeg snoeihard uit. Genoa wil het graag beter doen dan vorig seizoen, toen de ploeg als zeventiende eindigde, maar voorlopig staat de club achttiende. Schöne: “We moeten proberen rustig te blijven. Er zijn in korte tijd al veel wisselingen geweest, van trainers, van systeem. We hebben overwinningen nodig om weer vertrouwen te krijgen. Maar we hebben vertrouwen nodig om te kunnen winnen.” En na een korte stilte: “Ik haat verliezen, had ik dat al gezegd?”