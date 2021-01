Lasse Schöne terug op de velden van Ajax

In zijn periode bij Genoa. Beeld Getty Images

Schöne traint donderdag nog mee met Jong Ajax, maar de kans is groot dat de Deense international later aansluit bij de hoofdmacht, die donderdagavond een eredivisieduel met FC Twente afwerkt. Zo wil Schöne zo fit mogelijk blijven, ook met het ook oog op het EK komende zomer.

Onduidelijk is nog waar Schöne zijn loopbaan gaat vervolgen. De spelmaker is in het bezit van een transfervrije status. Hij verruilde Ajax in 2019 na zeven seizoen voor het Italiaanse Genoa. Een succes werd dat niet voor de oud-speler van De Graafschap, NEC en Heerenveen. Na één seizoen vond Schöne zich tot zijn verbazing niet terug op de spelerslijst. Begin dit jaar kwamen speler en Italiaanse club een contractontbinding overeen.