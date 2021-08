Lasse Schöne neemt in NEC-shirt afscheid van Ajax: ‘Iedereen weet wat ik voor deze club voel’

Lasse Schöne (35) neemt zaterdagavond officieel afscheid van Ajax. De Deen voetbalt inmiddels voor NEC, maar in zijn hart is hij Ajacied. ‘Iedereen weet wat ik voor deze club voel.’

Lasse Schöne hoopt op een hartelijke ontvangst in de Johan Cruijff Arena en dat zit wel snor. Technisch directeur Marc Overmars zal hem kort voor Ajax-NEC toespreken. De supportersclub heeft een verrassing in petto. Schöne is blij dat er publiek zit. Hij had niet moeten denken aan een rentree voor lege tribunes.

Wanneer was eigenlijk zijn laatste keer in het stadion? Te lang geleden. Ruim twee jaar. Vorig seizoen speelde hij met zijn toenmalige club Heerenveen twee keer tegen Ajax (beker en competitie), maar beide keren in Friesland. “Het is bijzonder om terug te komen in de Arena. Ik heb er veel meegemaakt. Ajax is de grootste en belangrijkste stap geweest in mijn carrière. Zeven jaar, bijna 300 wedstrijden. Ik had het nooit willen missen. Ik ben Ajacied geworden.”

Schöne kwam in 2012 transfervrij over van NEC, de club uit Nijmegen die er op dat moment heel anders voor stond dan nu. In het seizoen 2008-2009 overwinterde NEC zelfs in de Uefa Cup en versloeg het tegenstanders als Spartak Moskou en Udinese. Schöne diende zich in dat elftal aan als belofte: “NEC was subtop eredivisie. De club wil die oude tijden doen herleven. Dat gaat natuurlijk niet in één keer. Maar Nijmegen is wel een voetbalbolwerk. Na de promotie vlogen de seizoenskaarten de deur uit.”

Die promotie heeft ervoor gezorgd dat Schöne bij NEC speelt. De club legde de eerste contacten met hem toen de play-offs in de eerste divisie nog moesten beginnen. “Ik wilde op het hoogste niveau voetballen. Ik was in gesprek met Heerenveen om langer te blijven. NEC haalde vervolgens de finale van de play-offs, won daarin van NAC, en daarna was ik er snel uit.”

De Deense middenvelder gaat bij NEC op zijn vertrouwde positie spelen, centraal voor de verdediging. Een spilfunctie, ook gezien zijn schat aan ervaring in een overwegend jonge selectie. Hij vindt het leuk die jongens een beetje wegwijs te maken. “Ik help waar ik kan. Niet overdreven hoor. Ik ben niet iemand die de hele wedstrijd roept en wijst. Daar zit niemand op te wachten.”

Spelintelligentie

Zijn belangrijkste advies aan de jeugd: blijf trouw aan jezelf. Maak keuzes op gevoel, ook al gaat er in je hoofd soms wat anders om. En houd altijd vertrouwen in wat je kunt en wat je doet. “Dat heeft me gemaakt tot wat ik ben geworden en wat ik heb bereikt. Ik heb genoeg fouten gemaakt, maar die zijn leerzaam.” En o ja, nóg een goede raad: “Niet naast je schoenen lopen.”

Schöne is halverwege de dertig, maar hij voelt zich fit en sterk: “Leeftijd is ook maar een getal.” Hij loopt niet minder dan de rest, wel iets minder hard. “Maar ik ben nooit de snelste geweest.” Schöne moet het hebben van zijn spelintelligentie. “Het belangrijkste is dat ik van voetbal geniet, ook de trainingen. Dat is mijn drijfveer.”

Bij NEC neemt Schöne met plezier jonge spelers op sleeptouw. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

De voetballer en zijn vrouw en twee kinderen zijn niet verhuisd naar Nijmegen, het gezin blijft in een dorp bij Haarlem. Schöne waardeert het autoritje van anderhalf uur. “Lekker een podcastje onderweg, dat is ook ontspanning. En op de dagen dat we twee keer trainen, of een late wedstrijd hebben, blijf ik in Nijmegen slapen.”

NEC wordt normaal gesproken zijn laatste club. Het terugblikken is soms al begonnen: hoogtepunten en dieptepunten. Op zijn periode bij het Italiaanse Genoa – dat hem overnam van Ajax – kijkt Schöne met gemengde gevoelens terug. Heerlijke stad, heerlijk land. De eetcultuur, het strand, het klimaat. Voetballen tegen meer dan een handvol heel grote clubs, in een mooie competitie. “Het eerste jaar was prima, we waren gesetteld, toen kwam er een nieuwe directeur bij de club en was alles anders.”

Schöne werd niet meer opgesteld, afgeserveerd. Dat deed pijn en heeft hem ook het EK gekost. “Ik was boos en teleurgesteld. Had op iets meer krediet gerekend. Ik heb de ploeg mede naar het EK geholpen, veel gespeeld in de kwalificatie. Ik weet wel dat ik niet bij de eerste elf had gezeten, maar een plekje ergens tussen nummer 15 en 26 daar had ik wel op gehoopt en gerekend. Bondscoach Kasper Hjulmand heeft me gebeld en uitleg gegeven. Ik was het niet met hem eens, maar ik heb me wel bij zijn keuze neergelegd.”

Trots op Denemarken

“Zodra het toernooi begonnen was, zat ik als supporter en liefhebber voor de tv. Ik ben trots op wat Denemarken heeft bereikt. De ploeg heeft kleur gegeven aan het EK. De halve finales bereikt onder zware omstandigheden: het dramatische begin in de eerste wedstrijd, waarin Christian Eriksen in elkaar zakte. Ik was net een paar uur op Ibiza toen het gebeurde. Het is verschrikkelijk om op zo’n manier een vriend te zien vechten voor zijn leven. De eerste berichten die daarna uit het ziekenhuis kwamen, waren redelijk positief, maar ik was pas wat meer gerustgesteld toen ik hem de volgende dag zelf aan de telefoon had.”

“Ik heb Chris van de week nog gesproken. Hij is lekker op vakantie. Het gaat goed met hem. Misschien dat hij nog wat meekrijgt van de wedstrijd zaterdag in de Arena. Misschien kunnen we verrassen door Ajax wat af te snoepen. Dat halen ze later in het seizoen wel weer in. Aan het einde van de rit staan ze toch weer met die schaal.”