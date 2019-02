Lasse Schöne kan tegen ADO Søren Lerby evenaren

Søren Lerby neemt ietwat verschrikt de telefoon op. De reden volgt direct. "Sorry, ik zit in Buenos Aires, Argentinië. Het is hier midden in de nacht. Bel me over een paar uurtjes, oké?"



In een leven als zaakwaarnemer kan elk telefoontje van belang zijn. Een paar uur later klinkt de 61-jarige Deense oud-voetballer van onder meer Ajax, Bayern München, Monaco en PSV monter en uitgeslapen.



Lasse Schöne kan zondag uw record evenaren.