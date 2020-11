Labyad weet Klaassen meteen al goed te vinden bij Ajax

Het verschil is groot. Op 4 oktober, in de laatste wedstrijd voor de vorige interlandwedstrijden, ging Ajax zielloos met 1-0 onderuit tegen FC Groningen. In de laatste wedstrijd voor de komende interlands rekende Ajax zondag in stadion Galgenwaard gedecideerd af met FC Utrecht: 0-3. Als geen ander heeft Davy Klaassen zijn stempel op de ploeg gedrukt.

Begin vorige maand was Klaassen nog speler van Werder Bremen. In afwachting van zijn komst speelde Ajax in het hoge noorden een belabberde wedstrijd tegen FC Groningen. Trainer Erik ten Hag zag zijn spelers ongedisciplineerd en met een verkeerde houding in het veld staan. Sinds Klaassen er is, wordt de discipline steeds strakker aangehaald. De 27-jarige middenvelder trekt aan de touwtjes, in woord en gebaar, en hij maakte tegen FC Utrecht na rust maar weer eens het zo belangrijke eerste doelpunt.

Klaassen scoorde op aangeven van Zakaria Labyad, die tegen zijn oude club verrassend een basisplaats had gekregen als nummer 10. Een prachtig doelpunt was het, vooral vanwege de pass van Dusan Tadic. De Serviër gaf de bal van eigen helft – lopend langs de linkerzijlijn – met precies de goede snelheid en het juiste effect tussen twee Utrechtverdedigers door aan de sprintende Neres. De Braziliaan kreeg de bal bij Labyad, die oog hield voor de vrijstaande Klaassen. “Toen Dusan de pass aan David verstuurde, was ik in volle sprint op weg naar het doel. Ik zag over mijn schouder Davy Klaasen al meegaan. Ik hoopte dat hij op de plek was waar hij moest zijn op het moment dat ik de bal doortikte. Maar eigenlijk was er geen twijfel: Davy is altijd op de plek waar hij moet zijn.”

Ondermaats

Labyad noemt Klaassen ‘een echte aanwinst’. Het zijn mooie woorden van een speler die zondag zelf ook een compliment verdiende voor zijn geslaagde comeback. Ga maar na: Labyad kende dit seizoen als spits een geweldige voorbereiding, maar het begin van de competitie verliep voor hem dramatisch. In twee competitieduels werd hij door trainer Erik ten Hag om tactische redenen geslachtofferd, nadat Ajax door een rode kaart met tien man kwam te staan. Kort daarna volgde de wanvertoning in Groningen en raakten Labyad en Quincy Promes hun plaats kwijt.

Labyad was het er niet mee eens. “Ik vond dat ik moest spelen, maar de trainer is de baas. Hij beslist.” De baas wilde er zondag wel iets over kwijt. “Topsport is hard en soms onrechtvaardig. Als mens had ik er moeite mee om Zakaria na die rode kaarten uit het elftal te halen. Groningen was een off-day van de hele ploeg, ook het spel van Labyad en Promes was daar ondermaats.”

Ten Hag gaf Lassina Traoré een kans en de sterke Afrikaanse spits liet zich gelden. “Hij heeft het geweldig gedaan,” zei Labyad. “Lassina heeft veel en belangrijke goals gemaakt. Voor mij was het een kwestie van: borst vooruit, hoofd omhoog en nog harder werken.”

Tegen FC Utrecht vertoonde Labyad geen spoor van twijfel. Lachend: “Het is een ongeschreven voetbalwet dat spelers tegen hun oude club altijd goed voor de dag komen.” Hij stelde zijn trainer, die dit seizoen zo veel rouleert met spelers, niet teleur. Labyad was nadrukkelijk aanwezig als aanvallende middenvelder. Op de vraag wat hij Ajax op die positie te bieden heeft, hoeft hij niet lang na te denken. “Ik kan scoren, ik heb een steekpass in huis en ik houd het overzicht, zoals bij dat doelpunt van Davy Klaassen. En ik werk hard. Ik ben geen luie voetballer.”

Kort nachtje

Ook in zijn thuisstad maakte Labyad flink wat kilometers. Hij was best moe, vertelde hij na afloop, maar dat had meer te maken met zijn thuissituatie en het aanvangstijdstip van kwart over twaalf. Labyad is onlangs voor het eerst vader geworden, van een dochter. Ze heet Eleanor. “Het was een kort nachtje.”

In de eerste helft had de schaduwspits al een stempel op de wedstrijd kunnen drukken, maar bij die kans liep spits Traoré hem een beetje in de weg. “Ik kon de bal in de verre hoek schieten, maar omdat Lassina ’m even aanraakte, moest ik voor de korte hoek kiezen. Daar reageerde de keeper goed op.”

Het had hem wel mooi geleken om weer te scoren tegen FC Utrecht. In de voorbereiding lukte dat drie keer. “Ik vind het ook nog steeds speciaal om tegen FC Utrecht te spelen. Ik heb prachtige jaren gehad bij deze club. Ik ben een jongen van de stad, mijn ouders wonen nog hier.”

Zij zaten zondag uiteraard niet op de tribune. Galgenwaard was leeg en stil. De razernij die doorgaans van de tribunes rolt bij duels tussen FC Utrecht en het gehate Ajax, geven de thuisploeg vaak een flinke duw in de rug. “Die steun helpt zeker,” weet Labyad uit eigen ervaring. “Het publiek kan een boost geven aan de spelers op het veld. Nu was het stil in het stadion en gaf de kwaliteit van de voetballers de doorslag.”