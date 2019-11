Labyad pakt kans bij Ajax: ‘En nu moet hij doorzetten’

Zakaria Labyad. Beeld BSR Agency

Een groot applaus vanaf de tribune, een aai over de bol van ploeggenoot Hakim Ziyech en complimenten van Erik ten Hag. Zakaria Labyad beleefde een kwartier voor tijd een nieuwe ervaring in het shirt van Ajax. De Marokkaanse buitenspeler ging moe, maar eindelijk eens voldaan naar de kant. Hij was met verve geslaagd voor zijn examen als basisspeler.

Een test waar Labyad lang op moest wachten. Zijn laatste competitieminuten dateerden van 13 maart. Sindsdien was het wekelijks de bank warm houden in de eredivisie, iets wat in de Champions League zelfs vaak niet eens voor hem was weggelegd, aangezien daar minder spelers op de bank mogen zitten. De aanvaller, die vijftien maanden geleden voor 6 miljoen euro overkwam van FC Utrecht, speelde zondag pas zijn derde competitiewedstrijd als basisspeler.

“Het is moeilijk als je niet speelt,’’ aldus Labyad zondag na afloop van de klinkende 4-0 overwinning. “Toch lach ik altijd en probeer positief te blijven. Ik ben hard blijven trainen en in mezelf blijven geloven. Ik moet zeggen dat mijn teamgenoten me elke keer hebben gesteund. Ze zeiden: wacht op je kans. De trainer heeft me nu de mogelijkheid gegeven om te starten.’’

Labyad pakte de kans met beide handen aan. Door de knieblessure van David Neres, die een meniscusoperatie moet ondergaan en tot de winterstop is uitgeschakeld, moest Ten Hag op zoek naar een alternatief. Met de gedachten dat hij zijn ideale middenveld (met Donny van de Beek controlerend naast Lisandro Martínez en Hakim Ziyech op 10) net had gevonden, koos de trainer voor Labyad en hield daarmee de rest van het elftal intact.

Versnellingen

De keuze van Ten Hag pakte perfect uit. Ajax nam FC Utrecht, dat na een goede serie nog wel met veel vertrouwen naar Amsterdam was afgereisd, vanaf de eerste seconden in de houdgreep. En liet de tegenstander niet meer los. Met dwingend aanvallend voetbal, vol positiewisselingen en versnellingen, was van een wedstrijd geen moment sprake. De Amsterdammers hielden een grote rondo, met elf dolende Utrechters in het midden, eindigend in een overtuigende 4-0 zege.

Labyad was de aangever op Donny van de Beek bij de derde Amsterdamse treffer, maar viel vooral op door energiek spel, zowel aan de bal als in het druk zetten bij balverlies. Het stemde Ten Hag tevreden. “Zakaria heeft sinds zijn komst een lastige fase gehad,” stelt de trainer.

“Hij heeft nooit echt een kans gekregen, of nooit verdiend. Natuurlijk is er dan een spanningsveld tussen trainer en speler. Op de korte termijn was er ook gewoon weinig perspectief. Duidelijkheid scheppen is dan het allerbelangrijkste. Van elkaar weten wat je van elkaar verwacht. Dan is het nog steeds niet makkelijk, want het blijft elke keer een teleurstelling voor een voetballer als hij niet speelt. Toch is hij dit hele seizoen heel positief aanwezig en gooit kwaliteit in zijn trainingen.’’

Opeens is er weer perspectief. Na de interlandperiode wacht een interessant blok, waarin wedstrijden in de eredivisie, Champions League en KNVB-beker elkaar in rap tempo opvolgen. Labyad is klaar om na een lange aanlooptijd alsnog van waarde te zijn voor Ajax. “Zakaria heeft een duidelijk teken van leven gegeven. En nu moet hij doorzetten. Hij wil slagen hier, dan moet hij het zelf afdwingen.’’