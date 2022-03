Labyad na dit seizoen weg bij Ajax, club voert gesprekken met Stekelenburg

Beeld ANP

Labyad kwam in de zomer van 2018 over van Utrecht en speelde tot dusverre 54 wedstrijden in het eerste van Ajax. Hierin scoorde hij dertien keer.

Maarten Stekelenburg

Maarten Stekelenburg heeft eveneens een brief ontvangen van de clubleiding, waarin staat dat zijn aflopende contract niet zal worden verlengd. De brief is gestuurd om te voorkomen dat het contract automatisch onder dezelfde voorwaarden wordt verlengd, maar betekent niet per se het einde van het dienstverband van Stekelenburg. Ajax laat weten dat de club nog met elkaar in gesprek gaan over een eventueel contract volgend seizoen.

De 39-jarige doelman keerde mede door de schorsing van Onana vorig jaar terug onder de lat bij Ajax, maar raakte geblesseerd aan zijn heup, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie kan komen.