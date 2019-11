Labyad heeft kans voor het grijpen

Zakaria Labyad had verrassend een basisplaats. Hij verving de geblesseerde David Neres. De aanvaller draaide ogenschijnlijk moeiteloos mee in een elftal dat zondagmiddag de tegenstander alle hoeken van de Johan Cruijff Arena liet zien.

Waarom was de basisplaats van Labyad zo verrassend?

Omdat hij dit seizoen helemaal nog niet in beeld is geweest. Trainer Erik ten Hag had verschillende opties om Neres te vervangen, door Klaas-Jan Huntelaar bijvoorbeeld, maar dan had hij met andere spelers moeten gaan schuiven. Ten Hag wilde zijn elftal zoveel mogelijk intact laten.

Speelde Labyad ook op de plek van Neres, als rechtsbuiten?

Hij begon wel op die positie, maar in de aanval van Ajax heeft bijna niemand een ‘vaste’ plek. Er zit zó veel beweging in het elftal, dat het FC Utrecht soms deed duizelen. Labyad blies zijn deuntje mee. Hij bereidde de 3-0 van Donny van de Beek voor. Maar aan zijn twee doelpogingen voor rust was te merken dat de échte scherpte nog ontbrak.

Dat is toch niet vreemd?

Nee, Labyad kwam louter in oefenwedstrijden in actie. En ook vorig seizoen was zijn bijdrage minimaal. Toen speelde hij mee in twaalf competitiewedstrijden, meestal als invaller. In de voorronde van de Champions League deed hij zeventien minuutjes mee. In de Champions League zelf, waarin Ajax tot de halve finales reikte, slechts vier minuten.

Het geduld van Labyad is wel heel erg op de proef gesteld.

Twee jaar geleden was hij nog de gevierde man tijdens Ajax-FC Utrecht. Op 5 november 2017 maakte hij twee goals in de Arena namens Utrecht. Het was de laatste keer dat Ajax in eigen stadion een eredivisieduel verloor (1-2). Ten Hag was destijds trainer bij FC Utrecht. Twee maanden daarna werkte Ten Hag bij Ajax. Hij haalde Labyad in de zomer van 2018 naar Amsterdam. Ajax telde zes miljoen euro voor de aanvaller neer.

Is Labyad nu een ‘blijvertje’ in de basis?

Dat ligt aan hem zelf, uiteraard. Neres is vanwege een meniscusblessure zeker tot de winterstop uitgeschakeld. Labyad zal - wat Ten Hag noemt – moeten ‘leveren’. Tegen FC Utrecht haalde hij een dikke voldoende. Maar Ten Hag heeft zoals gezegd meer opties. De jonge Noa Lang is er één van, maar ook Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Quincy Promes kunnen op de flank spelen. Maar dit is dé gelegenheid voor Labyad om door te breken bij Ajax.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 7

Noussair Mazraoui 7

Joël Veltman 8

Daley Blind 7

Nicolás Tagliafico 7

Lisandro Martínez 8

Donny van de Beek 8

Hakim Ziyech 8

Zakaria Labyad 7

Dusan Tadic 8

Quincy Promes 7

Wissels:

Sergiño Dest (-) voor Noussair Mazraoui (’55)

Klaas-Jan Huntelaar (-) voor Dusan Tadic (’69)

Noa Lang (-) voor Zakaria Labyad (’75)

FC Utrecht

Maarten Paes 7

Sean Klaiber 5

Mark van der Maarel 5

Justin Hoogma 5

Willem Janssen 6

Adam Maher 6

Bart Ramselaar 5

Joris van Overeem 5

Simon Gustafson 5

Sander van der Streek 5

Gyrano Kerk 6

Wissels:

Patrick Joosten (-) voor Bart Ramselaar (’38)

Giovanni Troupée (-) voor Adam Maher (’73)

Vaclav Cerny (-) voor Gyrano Kerk (’83)