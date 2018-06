Laatste beslissingen in groepsfase WK

Brazilië laat zich niet verrassen

Enkele uren nadat regerend wereldkampioen Duitsland uit het WK was gevlogen, liet een andere favoriet voor de titel zich niet verrassen. Het Braziliaanse voetbalelftal versloeg Servië met 2-0 en plaatste zich zo als groepswinnaar voor de achtste finales. Met zeven punten uit drie duels kan de 'Seleção' een prima tussenrapport laten zien, maar echt veel indruk hebben de sterren van bondscoach Tite nog niet gemaakt in Rusland.



Servië had na de late nederlaag tegen Zwitserland moeten winnen om de achtste finales te bereiken, maar de Oost-Europeanen wisten het Brazilië alleen na rust even lastig te maken. Veel aanvallen gingen via Dusan Tadic. Een paar uur voor de aftrap maakte Ajax bekend dat de 29-jarige spelmaker van Southampton naar Amsterdam komt. Tadic kan terugkijken op een goed WK, waarop hij in iedere wedstrijd aardige dingen liet zien.



Erik ten Hag zal er niet rouwig om zijn dat Servië bleef steken in de groepsfase. De trainer van Ajax kan Tadic nu al snel gaan inbouwen in zijn elftal. Ten Hag wil eind juli met al zijn WK-gangers aantreden tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League.



Voor Brazilië gaat het WK in de achtste finale verder tegen Mexico, dat in de groep wist te winnen van Duitsland (1-0). De ploeg van Tite heeft de hooggespannen verwachtingen nog niet helemaal kunnen waarmaken. Slechts af en toe liet de vijfvoudig wereldkampioen het 'sambavoetbal' zien waarmee het beroemd is geworden. Neymar eist de meeste aandacht op, maar Philippe Coutinho is vooralsnog de belangrijkste speler van de Brazilianen. Met een prachtige steekbal op Paulinho leidde hij de openingstreffer in.



Servië wist Brazilië na rust even in de problemen te brengen. Spits Aleksandar Mitrovic liet echter drie kansen op de gelijkmaker onbenut. Kort daarna kopte Thiago Silva uit een hoekschop van Neymar de 2-0 binnen en daarmee was de wedstrijd beslist.