Kweekvijvers in het hele land: Ajax zoekt partnerclubs

Hoe is de samenwerking tussen Ajax en Sparta ontstaan?

Dolf Roks, hoofd opleidingen van Sparta: “Ajax heeft in het verleden een aantal jonge voetballers van Sparta gehaald. Voor die jongste spelertjes hoeft volgens de regels niets te worden betaald, maar dat heeft Marc Overmars (technisch directeur Ajax) toch gedaan, uit solidariteit.”

“Toen meer van onze spelers in de belangstelling van Ajax kwamen te staan, heb ik tegen hem gezegd: ik denk dat we moeten gaan samenwerken. Dat vond hij een goed idee. De afspraak is dat Ajax maximaal drie spelers per seizoen van ons overneemt die jonger zijn dan vijftien jaar. Ajax doet zelf de scouting, wij dragen geen spelers aan. Voor de jongens die in Amsterdam doorbreken, een contract krijgen, het eerste elftal halen en later wellicht worden verkocht aan een andere club, krijgt Sparta ook de vastgestelde opleidingsvergoeding.”

“Het geld dat met deze overeenkomst met Ajax is gemoeid, is voor ons dus extra en méér dan welkom, wetende dat we onze beste spelertjes toch niet kunnen houden. En we profiteren van het kenniscentrum dat Ajax is als internationaal opleidingsinstituut.”

Wat heeft Ajax aan de samenwerking?

“Het is goed een brug te hebben naar een andere betaaldvoetbalorganisatie,” zegt Casimir Westerveld, hoofd jeugdscouting van Ajax. Hij geeft Jurgen Ekkelenkamp als voorbeeld. “In de periode dat wij een samenwerking hadden met Almere City zat Jurgen daar in de opleiding. Hij is een paar keer bij ons op stage geweest, maar het duurde toch een paar jaar alvorens hij bij Ajax terechtkwam. Als wij die band met Almere City niet hadden gehad, was de kans groot geweest dat Jurgen naar AZ, Vitesse of FC Utrecht was overgestapt.”

Behalve met Sparta werkt Ajax in Zuid-­Holland samen met amateurclub Westlandia uit Naaldwijk. Een strategische keuze. Ajax scout actief in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, en weet dat Sparta alle jeugdtalenten in Zeeland en een fors deel van Brabant gedetailleerd in kaart heeft.

Westlandia is toch niet de enige amateurclub waar Ajax mee samenwerkt?

Nee, Ajax had en heeft met tientallen verenigingen een overeenkomst, en lang niet meer alleen in Amsterdam en Haarlem. Ajax is kritischer geworden op die samenwerking en heeft de clubs in drie categorieën ingedeeld. Westlandia, vorig jaar uitgeroepen tot beste amateurjeugdopleiding van Nederland, valt in de hoogste categorie en krijgt van Ajax maatwerk geleverd: op gebied van voeding, videoanalyse en oefenstof. Daar wordt niet voor betaald.

Westerveld: “Hoe hoger het niveau van de clubs waarmee wij samenwerken, hoe beter de instroom bij Ajax. En we vinden ook dat Ajax het aan zijn stand is verplicht om het voetbal in het algemeen te helpen. Clubs die meer spelers aan ons leveren, krijgen meer aandacht. Zeeburgia staat al jaren hoog op dat lijstje, net als AFC en Koninklijke HFC uit Haarlem. Die clubs scouten zelf ook intensief.”

“In vroeger jaren waren DCG, DWS en Abcoude hofleveranciers van onze opleiding, maar het talent vindt tegenwoordig al eerder zijn weg naar grotere amateurclubs, of naar AZ, FC Utrecht en Vitesse, die ook in de Amsterdamse vijver vissen; alle drie clubs met een internationaal gecertificeerde opleiding.”

Met die drie clubs hebben Ajax, Feyenoord en PSV toch een herenakkoord gesloten om geen jeugdspelers meer bij elkaar weg te halen?

Dat herenakkoord gaat maandag in. Ajax heeft onlangs nog twee spelers van Feyenoord en twee jeugdspelers van AZ overgenomen. Robert Eenhoorn, directeur van AZ, sprak in Voetbal International zijn verbazing uit. “Formeel staat Ajax in zijn recht, maar we hebben gesproken over bescherming van de jeugdopleidingen, zodat clubs zelf waarde op het veld creëren. Dat is wat anders dan optreden als een corporate instelling die alles wil overnemen en de concurrentie verzwakt.”

Westerveld stelt dat Ajax de bes­te spelers wil binden. “Als de grootste talenten acht keer per week samen kunnen trainen, is dat misschien wel meer waard dan dat ene wedstrijdje op zaterdag waarin ze tégen elkaar spelen.” En sommige grote talenten zien AZ als een tussenstap. “Zoals wij ook talenten kwijtraken aan buitenlandse clubs. Als dat gebeurt, moeten wij kritisch zijn naar onszelf: hebben we iets laten liggen, iets over het hoofd gezien?”

Bovendien, zegt Westerveld, komen talenten ook uit eigen beweging naar Ajax toe. Ouders of zaakwaarnemers nemen het initiatief. In het geval van de jeugdspelers van Feyenoord is dat zo gegaan. “We voeren geen gesprekken met deze ouders en spelers totdat zeker is dat zij daar echt weg willen. We zoeken dan direct contact met de club. Die is niet blij, maar het is transparant. Ik heb gebeld met Stanley Brard, hoofd opleidingen van Feyenoord. Hij wilde met de spelers en de ouders eerst nog om tafel. Prima, maar ik zei: weet wel dat wij geïnteresseerd zijn als jullie er niet uitkomen.”

Ligt de samenwerking tussen Ajax en het Rotterdamse Sparta nog gevoelig?

Ongetwijfeld, en dat is binnen de Spartagelederen door een enkeling ook uitgesproken. Roks: “Maar als je de deal dan uitlegt, is er begrip. Wij hebben niet één reden kunnen bedenken om dit niet te doen. Sparta kan spelers misschien langer behouden, omdat zij weten dat ze bij Ajax op de radar staan. Daarmee beschermen we onszelf, want zo’n 20 procent van het budget gaat naar de opleiding en wij moeten het nog steeds hebben van voetballers die het eerste elftal halen en die we kunnen verkopen.”

“Dat we de allerbeste jeugdspelers kwijtraken, is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Feyenoord heeft vorig seizoen tien spelertjes van ons benaderd, er zijn er vijf gegaan en voor eentje hebben we wat geld gekregen. We hebben in het verleden ook met PSV en Feyenoord over samenwerking gesproken. Maar Marc Overmars staat ergens voor, hij wil de reële prijs betalen, in het belang van het voetbal. Ik wil de ­relatie met Ajax zo lang mogelijk goed houden.”

