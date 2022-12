Kurt Linder (1933 – 2022): een vaderfiguur voor Ajaxspelers als John van ‘t Schip

De Duitse voetbaltrainer Kurt Linder is op 89-jarige leeftijd overleden, meldt Ajax, de club waarvoor hij twee periodes werkte.

De in Karlsruhe geboren Kurt Linder was in twee perioden trainer van Ajax, maar beide keren was de voormalige Duitse profvoetballer niet de eerste keus van het bestuur. In zijn eerste seizoen in Amsterdam (1981-1982) werd Ajax kampioen. Zijn rentree in 1988 liep uit op een fiasco: na vijf duels stapte de trainer al op.

Dat het lek na het vertrek van Linder niet meteen boven was, bleek uit de nederlagen die Ajax vervolgens leed tegen PEC Zwolle en RKC, met de tijdelijke opvolgers Spitz Kohn en de jonge, ambitieuze Louis van Gaal aan het roer. Het was onrustig bij de club. Supporters namen voorzitter Ton Harmsen op de korrel. Een week later trok ook hij de deur in De Meer achter zich dicht.

Argwaan

Linder was een oude skivriend van Harmsen. Toen de preses de oefenmeester benaderde voor een nieuwe episode bij Ajax had Harmsen al bot gevangen bij Jupp Heinckes, Leo Beenhakker en Rinus Michels. Linder woonde in Zwitserland en bestierde een fysiotherapiepraktijk. In het topvoetbal was hij al jaren niet meer werkzaam. De Duitser liet zich overhalen, maar hij maakte op pers, publiek én op zijn spelers een argwanende indruk. Hij had geen oog voor het talent van Dennis Bergkamp en aankopen Ron Willems en Hans Werdekker liet hij links liggen. De gehanteerde tactiek van Linder (4-4-2) streek velen tegen de haren in.

Hoe anders was het de trainer zeven jaar eerder vergaan. Hij kwam in beeld bij Ajax nadat een poging om Ernst Happel te contracteren was mislukt. De ervaren Linder, die onder meer bij Xerxes, en vier jaar bij PSV en bij Olympique Marseille had gewerkt, kreeg een selectie met talenten als Wim Kieft, Frank Rijkaard en Gerald Vanenburg onder zijn hoede. Sensationele overwinningen werden afgewisseld met kansloze nederlagen. De wispelturigheid van de jongste garde was terug te zien in de uitslagen.

De broodnodige ervaring volgde in december 1981, in de laatste competitiewedstrijd van dat kalenderjaar: Johan Cruijff keerde terug als speler van Ajax. Het werd een onvergetelijke zondagmiddag in De Meer, waarop Cruijff tegen HFC Haarlem kwistig met sublieme passjes strooide en zijn klasse demonstreerde met een weergaloze lob over keeper Edward Metgod heen. Het werd 4-1. Ajax bleef daarna ongeslagen en pakte de landstitel.

Debuut Van Basten

Wim Kieft werd met 32 goals Europees topscorer en Marco van Basten debuteerde dat seizoen onder Linder. Tegen NEC, op 3 april 1982, kwam de 19-jarige spits in het veld voor Cruijff.

Linder hield het daarna snel voor gezien in Amsterdam. Hij zag de komst van Cruijff als een motie van wantrouwen jegens hem, zo ging het verhaal in die tijd. Maar de Duitser zou ook moeite hebben gehad om gescheiden te leven van zijn familie in Zwitserland. Veel spelers betreurden het vertrek van de Duitse coach, onder wie Gerald Vanenburg. “Ik vond hem een fijne trainer, vanwege de rust die hij uitstraalde.” John van ‘t Schip noemde Linder een vaderfiguur voor de spelers.

Linder had ook de reputatie van een harde trainer. “Maar dat ben ik pas als de resultaten achterblijven. Tot dat moment kan ik erg veel door de vingers zien, maar daarna ben ik inderdaad genadeloos. Ik ga dan zoeken naar de oorzaken en die liggen vaak voor de hand. Moeite heb ik daar absoluut niet mee, want in tegenstelling tot een speler vertegenwoordig ik de hele club, terwijl een voetballer vaak alleen in zijn eigen straatje denkt.”

Ajax meldde maandag het overlijden van de oud-trainer. Linder is 89 jaar geworden.