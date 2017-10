Kunnen oud-profs Verhoeven en Tuijp weer stunten tegen Ajax?

Of Jack Tuijp in zijn huis in Volendam een foto heeft hangen van dat winnende stiftje in de verlenging tegen Ajax? De spits, sinds afgelopen zomer geen profvoetballer meer: "Eh... mijn vrouw verandert nog wel eens wat in huis, dus ik weet het even niet."



Welkom op Sportpark Schellingwoude in Amsterdam-Noord. Het complex van tweededivisionist De Dijk, dat woensdagavond een hoogtepunt beleeft: een bekerwedstrijd tegen Ajax.