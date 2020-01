Kunnen Álvarez en Marin nu al bestempeld worden als miskoop in Amsterdam?

Voor beide spelers trok Ajax afgelopen zomer flink de portemonnee, maar vooralsnog kan zowel Edson Álvarez (22) als Razvan Marin (23) niet overtuigen. Vanavond tegen de amateurs van Spakenburg gloren mogelijk speelminuten op jacht naar betere tijden.

Jurgen Ekkelenkamp, Lassina Traoré en Carel Eiting. De drie invallers in het thuisduel met Sparta van afgelopen zondag spelen dit seizoen vooral hun wedstrijden bij Jong Ajax. Dat gold in de eerste seizoenshelft ook voor Ryan Gravenberch, die momenteel in de hoofdmacht een basisplaats heeft. Alle vier kwamen ze in actie tijdens de laatste wedstrijd van de Amsterdammers. Razvan Marin en Edson Álvarez zagen het negentig minuten vanaf de bank aan, zij hoefden hun trainingspak niet uit te doen.

Het is niet eens meer verrassend. Zowel de Roemeen als de Mexicaan kwam afgelopen zomer voor een flink transferbedrag naar Amsterdam. Ajax betaalde 12 miljoen euro aan Standard Luik voor Marin, terwijl het Mexicaanse Club América 15 miljoen euro binnen zag komen. De verwachtingen waren hooggespannen, maar ook na flink wat aanpassingsmaanden, en blessures in de selectie, is van een basisplaats geen sprake.



De parallel tussen beiden is duidelijk, toch heeft elke speler zijn eigen verhaal. Zo voelt Álvarez zich pas sinds enkele weken echt verdediger in Amsterdam. In Mexico speelde hij geregeld als controlerende middenvelder, maar Ajax haalde hem wel naar Nederland als de potentiële opvolger van Matthijs de Ligt. Op een oefenpotje tegen Heerenveen tijdens een interlandperiode na, vond Álvarez zich louter terug op het middenveld. Toch werd tijdens het trainingskamp in Qatar dagelijks zichtbaar dat hij zich nu op zijn geliefde plek als centrale verdediger moet richten. Maar met Joël Veltman en Perr Schuurs heeft de Mexicaan vooralsnog twee concurrenten voor zich.

De Roemeen Razvan Marin wist sinds zijn komst naar Ajax nog niet te overtuigen. Beeld BSR Agency

“Ik heb continu in mijn hoofd gehad de winter te benutten om Álvarez ook achterin te gaan gebruiken,” schetste trainer Erik ten Hag in Qatar over de ontwikkeling van Álvarez. “Hij maakt een goede indruk. Hij moet nog aan een aantal zaken werken, maar de kwaliteiten zijn aanwezig om op deze positie te spelen.” Álvarez zelf lijkt zeker nog geduld te hebben, wetende dat zijn echte kans als centrale verdediger nog moet komen.

Voor Marin begint de tijd wel te dringen. Niet zozeer met het oog op Ajax, maar vooral de nationale ploeg. Roemenië speelt in maart de play-offs voor het EK, waar het bij plaatsing deels in actie zal komen in eigen land. Marin wil als middenvelder zijn land vertegenwoordigen, maar hoe minder hij speelt bij Ajax, hoe meer zijn plek ter discussie komt. Zijn hoop was dan ook gevestigd op de voorbije weken. Door de hartblessure van Daley Blind, schoof Lisandro Martínez een linie terug en kwam op de geliefde positie van Marin een plek vrij. De Roemeen verloor echter de concurrentiestrijd van de 17-jarige Gravenberch.

Snel denken

Toch schrijft Ten Hag de middenvelder zeker niet af. Integendeel. “Razvan is vaak bij doelgevaar betrokken, heeft duelkracht en heeft in het schakelen zijn bijdrage,” stelt de trainer. Het verbeterpunt is echter duidelijk. “Hij zal alleen nog sneller moeten gaan handelen. Wij spelen in heel kleine ruimtes. Als ik zie hoe bijvoorbeeld Donny van de Beek dat nu doet: dat is een wereld van verschil met vorig seizoen. Hij slaagt erin zichzelf of anderen in heel kleine ruimtes toch vrij te spelen. Dat zal Razvan ook moeten doen. Hij kan echt geweldig voetballen, maar hij zal het moeten koppelen aan snel denken.”



Dat het geen loze woorden zijn, blijkt wel uit het standpunt van Ten Hag dat hij Marin nu niet kwijt wil. Vorige week toonden meerdere Belgische clubs, waaronder Club Brugge, interesse om de middenvelder, al dan niet tijdelijk, over te nemen. Ajax wil hem echter niet laten gaan. “We hebben een selectie waarmee we strijden op drie fronten, dus hebben we een breed kader nodig,” zegt Ten Hag. “Er is altijd een categorie spelers waarbij we ons afvragen of het niet beter is om ze te verhuren, maar bij Marin kijken we daar niet naar.”

Razvan Marin mocht ondanks de interesse van voornamelijk Belgische clubs niet verhuurd worden. Beeld BSR Agency

Het is nog te vroeg om Marin of Álvarez als miskoop te bestempelen. Er zijn legio voorbeelden, met David Neres als één van de meest treffende, die na een aanloopperiode alsnog imponeerden. Maar dat beide spelers hun kansen, mogelijk vanavond tegen Spakenburg, moeten gaan pakken om hun kwaliteiten te tonen, is duidelijk.

“Het is niet makkelijk om spelers te halen,” legde Ten Hag onlangs de moeilijkheidsfactor van een transfer uit. “Zeker voor het spel wat wij spelen, is het moeilijk inschatten. Kunnen ze het wel of kunnen ze het niet?”