Kuipers: VAR maakt voetbal eerlijker

Ajax leidde met 1-0 toen Kuipers een trap van Noussair Mazraoui op het hoofd van Angeliño aanvankelijk met een gele kaart bestrafte. 'Ik dacht aan een onbesuisde actie", zei hij. "Ik dacht dat hij het hoofd van Angeliño slechts schampte. Maar na het zien van de beelden was ik er na vijf seconden wel uit."



Kuipers zag even later ook niet dat Daniel Schwaab in zijn eigen strafschopgebied David Neres met een tikje op een standbeen uit zijn evenwicht bracht. 'Dan is het alleen maar fijn dat ik van een videoscheidsrechter te horen krijg dat ik toch maar even naar de beelden moet kijken. Hij behoedt me voor een fout. Hij is een parachute voor mij, een soort van vangnet. Wij als scheidsrechters moeten vaak in een seconde beslissen. Dan kan je wel eens een foutje maken."