Kudus versus Brobbey: de sierlijke optie, of de kortste weg naar het doel?

Houdt Alfred Schreuder woensdag in de Champions League tegen Liverpool vast aan Mohammed Kudus als spits? Of krijgt Brian Brobbey zijn kans? We leggen de Ajacieden langs de meetlat.

Brian Brobbey, een echte nummer 9

Wanneer debuteerde Brian Brobbey voor Ajax?

Op 31 oktober 2020 viel hij in tijdens Ajax-Fortuna Sittard (5-2). En hij scoorde. Toen hij hoorde dat ook iconen als Johan Cruijff en Marco van Basten hun eerste optreden in Ajax 1 hadden opgeluisterd met een doelpunt, straalde hij van oor tot oor. “Dat zijn grote namen.” Brobbey had wel een beetje geluk bij zijn treffer. De bal stuitte via de paal voor zijn voeten. “Het was niet de mooiste, maar deze tellen ook.” En vol bravoure: “Dit is nog maar het begin, er gaan nog meer goals komen.”

Hoe kwam Ajax Brobbey op het spoor?

Hij werd weggeplukt om de hoek, bij AFC, op 8-jarige leeftijd. Brobbey zat bij Ajax in dezelfde lichting als Ryan Gravenberch en Kenneth Taylor. Jeugdtrainer Dennis de Haan: “Voor die jongens is het even wennen. Bij hun amateurclub zijn ze de beste en dan bij Ajax blijken medespelers minstens even goed. Maar na een maand of zes, zeven merk je dat ze door die hoge standaard allemaal enorme progressie hebben geboekt.”

Brobbey stamt uit een voetbalfamilie. Zijn drie broers zaten in de jeugdopleiding van AZ. Van de twee oudsten, Kevin en Derrick Luckassen, speelt die laatste nog bij Maccabi Tel Aviv. Luckassen was de naam van de eerste man van moeder Elisa. Haar twee jongste zoons, Samuel en Brian, heten Brobbey, naar vader William.

Het was altijd schipperen vroeger thuis, in Gaasperdam. “Altijd druk, altijd hollen. De één gaat en de ander komt. We eten nooit samen,” beklaagde moeder Elisa zich weleens, maar ze zei het met een grote lach. De jongens hebben het voetbaltalent niet van een vreemde. Hun grootvader, Akuamoa Boateng, was een grote speler in het elftal van Asante Kotoko, dat twintig keer kampioen van Ghana werd.

Vader William had het maar druk met zijn jongens. Hij werkte ’s ochtends vroeg als bagageafhandelaar op Schiphol en reed ’s middags geregeld twee keer op en neer naar Alkmaar. Elisa ging in eerste instantie alleen naar de wedstrijden van Brian. Ze gaf haar baan op om het ‘voetbalbedrijf’ in goede banen te kunnen leiden. Het Parool bezocht de familie ruim tien jaar geleden. De toen 9-jarige Brian deelde zijn dromen: profvoetballer worden, eerst bij Ajax, later bij Manchester United. Kolbeinn Sigthórsson was op dat moment zijn idool. “Maar later ook Siem de Jong.” Om daar schaterlachend aan toe te voegen: “Nee, ik lijk niet op hem.”

Hoe kun je de voetballer Brobbey typeren?

Hij is een echte nummer 9, zoekt altijd de kortste weg naar het doel. Middenvelders van Ajax die aan de bal komen, kunnen er zeker van zijn dat Brobbey de diepte in gaat. Hij is loeisterk, vrij snel en leeft van goals. Zaterdag maakte hij er twee tegen RKC. “Dat is belangrijk, want als ik niet scoor, slaap ik niet.”

Wat is zijn achilleshiel?

Zijn fitheid. Kort na zijn debuut in Ajax 1 wond trainer Erik ten Hag er geen doekjes om: “Brian komt van heel ver. Vorig jaar was hij alleen maar geblesseerd. Als je niet fit bent, loop je van de ene in de andere blessure. We hebben hem dit seizoen heel zorgvuldig opgebouwd. Dat was hard nodig, want de lat ligt op Champions Leagueniveau. Wij stellen hoge fysieke eisen aan de spelers, ook aan spitsen. Druk zetten op de tegenstander, loskomen van de verdedigers, vrijlopen, en dat alles met een hoge intensiteit en negentig minuten lang, dat kost veel.”

Opmerkelijk genoeg schetste de huidige trainer, Alfred Schreuder, onlangs hetzelfde beeld. Dat Brobbey na zijn definitieve transfer van RB Leipzig naar Ajax niet elke wedstrijd van begin tot eind zou spelen, hadden ze afgesproken. “Brian moet nog harder werken, dan kan hij een Europese topspits worden.”

Mohammed Kudus, de sierlijke optie

Wanneer debuteerde Mohammed Kudus voor Ajax?

Op 25 augustus 2020, in een oefenwedstrijd tegen Hertha BSC (1-0). Hij wisselde ijzersterke met zwakke momenten af. Opvallend: trainer Erik ten Hag had hem een plek gegeven naast Edson Álvarez, als controleur op het middenveld. Dat was nieuw voor Kudus, die bij het Deense FC Nordsjaelland toch al op veel verschillende posities had gespeeld. Ten Hag somde ze nog even op: “Ik heb hem in de spits gezien, op 10, en zelfs op de vleugels. Dat deed hij allemaal goed.”

Hoe kwam Ajax Kudus op het spoor?

Scouts zagen hem aan het werk bij FC Nordsjaelland. Die club onderhoudt een hechte band met Right to Dream in Ghana, de beste voetbalschool van het continent. Kudus vergeet niet waar hij vandaan komt. Bij zijn presentatie bij Ajax droeg hij een zwart shirt met daarop de tekst Nima Native. Nima (‘Stad van de Koning’) is een wijk in Accra. Zijn moeder verdiende er als verkoopster de kost om Mohammed en zijn drie oudere broers en zussen te onderhouden. Over de band met zijn moeder: “Ze heeft haar leven op het spel gezet om voor mij en mijn familie te zorgen.”

Kudus is zich zeer bewust van de wereld om hem heen. Hij wil de stem worden van een generatie. Daarom is hij zeer actief op social media. Zijn voetbaldroom begon bij Dynamic Heroes in Nima. Op zijn twaalfde verliet Kudus huis en haard. Hij was gescout op straat, waar hij pingelend over de zandveldjes ging. De Right to Dream Academy werd zijn springplank naar Europa. Met dank aan de voormalige hoofdscout van Manchester United en Sir Alex Ferguson: Tom Vernon. Hij haalde Afrikaanse jongeren eind vorige eeuw letterlijk in huis om ze uit de armoede te halen en – door ze te voorzien van voedsel, onderdak en educatie – ze de mogelijkheid te bieden hun talent te verzilveren. Maar zij moeten ook rolmodellen worden, die miljoenen Afrikaanse kinderen op het rechte pad houden.

Over de voetbalkwaliteiten van Kudus was Erik ten Hag meteen goed te spreken, toen hij beelden van de speler had gezien. “Soms bekijk je spelers wat langer, als er twijfel is. Bij Kudus was ik direct vrij enthousiast, hoewel het moeilijk blijft om te bepalen of iemand in een team kan aarden.”

Hoe kun je de voetballer Kudus typeren?

Hij is een sierlijke speler. Technisch, sterk in de duels, een goede dribbelaar ook. Kudus is geen centrumspits, hoewel zijn schot met links verwoestend hard is. Maar diepgaan zonder bal? Hij haalt de bal liever op, om er iets creatiefs mee te doen.

Wat is zijn achilleshiel?

Zijn fitheid. Op 21 oktober 2020 in de thuiswedstrijd tegen Liverpool liep Kudus al na vier minuten een knieblessure op. Trainer Erik ten Hag had de Ghanees een rol als ‘valse’ spits toebedeeld. Kudus bleef nog bijna een jaar kwakkelen met zijn knie. Na zijn terugkeer raakte hij geblesseerd aan zijn enkel. Aan zijn kwaliteiten als voetballer twijfelt niemand binnen Ajax, wél aan zijn beste positie. Waar had Kudus nu gestaan als hij niet anderhalf jaar in de lappenmand had gezeten?

Brian Ebenezer Brobbey (1 februari 2002, Amsterdam) Minuten gespeeld: 717

Goals: 8

Schoten: 21

Assists: 2

Gecreëerde kansen: 9

Geslaagde dribbels: 2

Balcontacten: 234

Balverlies: 70

Gewonnen luchtduels: 17

Mohammed Kudus (2 augustus 2000, Accra (Ghana) Minuten gespeeld: 775

Goals: 9

Schoten: 23

Assists: 1

Gecreëerde kansen: 9

Geslaagde dribbels: 31

Balcontacten: 371

Balverlies: 93

Gewonnen luchtduels: 9

