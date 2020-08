Kudus toont klasse én kent mindere momenten in winst tegen Hertha

Beeld ANP

In het eerste halfuur was er niets aan te merken op het spel van de Ghanees, die voor negen miljoen euro werd gekocht van het Deense FC Nordsjaelland. Trainer Erik ten Hag had hem een plek gegeven naast Edson Álvarez, als controlerend duo op het middenveld. Een positie met veel verantwoordelijkheid, maar Kudus werd er niet warm of koud van.

Rustig aan de bal, met zijn sterke lijf de tegenstanders van zich afhoudend, zocht en vond hij keer op keer de vrije medespeler. Alsof hij al jaren niets anders doet dan het spel verdelen. In werkelijkheid speelde Kudus in zijn nog prille carrière op tal van posities. Ten Hag somde ze in Oostenrijk tijdens het trainingskamp nog even op: “Ik heb hem in de spits gezien, op 10, en zelfs op de vleugels. Dat deed hij allemaal goed.”

Bij absentie van Ryan Gravenberch, die net als Quincy Promes en doelman Andre Onana niet wedstrijdfit was, speelde de Ghanees dus naast Álvarez. De Mexicaan is van origine centrale verdediger, maar hij lijkt zijn kans als middenvelder te hebben gegrepen. De combinatie met Kudus werkte een half uur prima. Daarna liet die laatste zich een paar maal de bal ontfutselen, hetgeen tot gevaarlijke counters van Hertha BSC leidde.

Soberder

In de tweede helft speelde Kudus wat soberder. Trainer Bruno Labbadia van Hertha had in de rust zijn hele elftal gewisseld. Ajax was wat minder scherp en attent dan in eerdere oefenduels. De ploeg teerde de hele wedstrijd op het vroege doelpunt van Zakaria Labyad, die net als tegen FC Utrecht (twee keer) raak schoot uit een vrije trap.

Veel kansen kregen de Amsterdammers niet tegen de nummer 10 van Duitsland. Veel kansen gaven ze ook niet weg. Dat kwam vooral door Perr Schuurs, die zijn uitverkiezing in de voorselectie van Oranje waarmaakte.

Blind naar de grond

De schrik zat er kort voor tijd wel in, toen Daley Blind plotseling op de grond ging zitten terwijl er geen bal in de buurt was. De verdediger kampte vorig jaar met een ontstoken hartspier. Hij draagt sindsdien onderhuids een ICD-kastje, een preventieve ‘pacemaker’. Blind werd gewisseld, maar liep wel zelf naar de kant.

Kort daarvoor was David Neres teruggekeerd op het veld. Hij viel een kwartier voor tijd in voor zijn landgenoot Antony. Neres stond negen maanden buitenspel met een knieblessure.