Kudus geeft visitekaartje af

Mohammed Kudus. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het officiële debuut van Mohammed Kudus tegen RKC (3-0) ging niet ongemerkt voorbij. Kudus is een beste aankoop van Ajax, misschien wel een betere dan de bewierookte Braziliaan Antony.

Wat maakt Kudus tot zo’n aanwinst?

De Ghanees heeft alle eigenschappen en kwaliteiten van een moderne middenvelder. Hij is sterk, zowel met als zonder bal, heeft een enorme drive en technisch mankeert er weinig aan zijn spel.

Is hij een aanvallende of verdedigende middenvelder?

Hij kan het allebei. Zijn overzicht, rust aan de bal en zijn traptechniek maken van de voormalige speler van het Deense Nordsjaelland (kostprijs: 9 miljoen euro) een pion die ook offensief kan worden gebruikt. Dat bleek bij het tweede doelpunt van Ajax.

Want?

Kudus legde de bal met zijn rechterbeen panklaar neer voor Noussair Mazraoui bij de tweede paal. Via de hand van doelman Kostas Lamprou bereikte Mazraoui spits Zakaria Labyad, die scoorde. De beweeglijke Labyad had pech dat een eerder doelpunt van hem werd afgekeurd, vanwege een overtreding van Lisandro Martínez.

Maar wat is Kudus’ beste positie?

Het feit dat ook trainer Erik ten Hag dat niet stellig verkondigt, zegt genoeg. Kudus speelde tegen RKC in plaats van Ryan Gravenberch (niet wedstrijdfit) , als controlerende pion naast Edson Álvarez. Opbouwend en in duelkracht stak de Ghanees de Mexicaan naar de kroon.

Kudus heeft dus zijn basisplaats afgedwongen?

Ja, er is geen enkele reden om Kudus op de reservebank te houden. Voor Ten Hag is het fijn om te weten dat hij hem overal neer kan zetten. Hij trapt met rechts en links even makkelijk. Ten Hag ziet op termijn misschien zelf een linksback in hem. “De vleugelverdedigers zijn in het moderne voetbal meer en meer de spelverdelers, bepalend en beslissend. Kudus heeft de kracht, de snelheid en het voetballende vermogen. Hij moet verdedigend nog wat worden bijgeschoold op die positie, maar zoals gezegd: hij is multifunctioneel en leert snel.”

Maar is hij in de as van het veld niet belangrijker?

Op dit moment zeker. Hij wint zoveel duels en geeft extra dynamiek aan het spel, dat vorige week tegen Sparta nog zo stroperig was geweest. Kudus gaf Ajax veel kleur op de wangen en hij nam de rest op sleeptouw. Behalve Labyad scoorden ook Dusan Tadic en Lisandro Martínez.

Ajax

André Onana 7

Noussair Mazraoui 8

Perr Schuurs 7

Daley Blind 7

Lisandro Martínez 6

Edson Álvarez 6

Quincy Promes 5

Mohammed Kudus 8

Antony 6

Zakaria Labyad 7

Dusan Tadic 6

Wissels:

Lassina Traoré (-) voor Zakaria Labyad (’69)

David Neres (-) voor Antony (’69)

Sergiño Dest (-) voor Daley Blind (’79)

Klaas-Jan Huntelaar (-) voor Quincy Promes (‘82)

Noa Lang (-) voor Dusan Tadic (‘82)

RKC

Kostas Lamprou 6

Saïd Bakari 6

Ahmed Touba 5

Melle Meulensteen 6

Nicolás Olsak 5

Anas Tahiri 7

Lennerd Daneels 7

Vurnon Anita 6

James Efmorfidis 7

Luuk Wouters 5

Finn Stokkers 5

Wissels:

Morad El Haddouti (-) voor James Efmorfidis (’61)

Syla Sow (-) voor Lennerd Daneels (’61)

Thierry Lutonda (-) voor Finn Stokkers (’72)

Hans Mulder (-) voor Nicolás Olsak (‘86)