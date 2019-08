Kruijswijk geeft op in Vuelta met pijnlijke knie

De Brabander was zaterdag hard ten val gekomen in de ploegentijdrit en raakte daarbij geblesseerd aan zijn knie.

Kruijswijk stond in het klassement al op aanzienlijke achterstand. Na drie ritten bezette hij de 51ste plaats, 2.19 minuten achter leider Nicolas Roche.

Jumbo-Visma hoopte dat de pijn aan de knie van Kruijswijk minder zou worden, maar in plaats daarvan werd het erger. Na ruim een uur koers in de vierde etappe besloot hij in de remmen te knijpen.

🇪🇸 #LaVuelta19 @s_kruijswijk has abandoned the Vuelta. He’s suffering a sore knee due to the crash in the TTT and the pain has gotten worse.