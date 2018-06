Kroos redt Duitsland diep in blessuretijd

Toch weer Duitsland

Dankzij een doelpunt diep in blessuretijd van Toni Kroos heeft Duitsland de kansen op een langer verblijf op het WK in Rusland in eigen hand gehouden. De middenvelder bezorgde de regerend wereldkampioen in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd de winst op Zweden: 2-1. Duitsland kwam daardoor net als de Scandinavische ploeg op drie punten, Mexico gaat met zes punten aan kop in de groep.



Ola Toivonen had Zweden na een half uur op voorsprong gebracht. Marco Reus trok de stand kort na rust gelijk. De 'Mannschaft' moest in de slotfase met tien man verder, nadat verdediger Jérôme Boateng zijn tweede gele kaart had gekregen.



Met een gelijkspel balanceerde Duitsland op de rand van uitschakeling, maar Kroos zorgde in de laatste seconden voor enorme opluchting en een aanzienlijk beter uitzicht op een vervolg in Rusland.