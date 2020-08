Kroonjuweel Antony krijgt bij Ajax de tijd om te rijpen

Het is de vraag of topaankoop Antony Ajax al snel aan triomfen kan helpen. Landgenoot David Neres had immers ook een lange aanloop nodig. Wat ligt het meest voor de hand?



Het zal u niet zijn ontgaan: Ajax onthaalde de 20-jarige Antony Matheus dos Santos eind vorige maand met een zomers welkomstlied. Bem-Vindo Antony (Welkom Antony) werd door de Braziliaanse zangeres Sarita en nieuwe teamgenoten David Neres en Danilo Lorena ingezongen in de studio van dj Martin Garrix en is inmiddels ook op de Nederlandse radio te horen.

Wie de transfersom en het ontvangst heeft gezien, vermoedt dat het hier een speler betreft die de eredivisie onmiddellijk in vuur en vlam zet. Maar hoe reëel is het om te veronderstellen dat de jonge Antony de komende maanden überhaupt als basiskracht zal fungeren?

“Dat hij potentie heeft, is duidelijk,” stelt Erik ten Hag. “We moeten kijken hoe snel hij zich gaat aanpassen. Daarvoor zullen we hem de tijd geven. Hij komt in een ander werelddeel, in een ander land, bij een andere club en ergens waar een andere taal wordt gesproken.”

David Neres en Antony Matheus dos Santos tijdens de training op De Toekomst. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De trainer van Ajax zegt daarmee dat zijn hoge prijskaartje (transfersom kan oplopen tot bijna 22 miljoen euro) de club er niet van zal weerhouden hem eerst te zullen laten rijpen. Ajax heeft daarin een goede ervaring met David Neres, die wellicht juist dóór het halve jaar vertraging en vijf duels met Jong Ajax een voltreffer werd.

Tijdens de eerste groepstraining werd eigenlijk alleen in de voorstelronde van Ten Hag in de middencirkel duidelijk dat het hier een nieuweling betrof die voor een grote overstap staat en daarom automatisch dus ook flink wat (financiële) risico’s met zich meebrengt.

De topaankoop trapte daarna een balletje met een handvol Latijns-Amerikaanse teamgenoten, toonde een vloeiende sleepbeweging en oogde ontspannen. Antony lachte, bijvoorbeeld toen conditietrainer Alessandro Schoenmaker hem iets influisterde. Hij voelde zich niet eenzaam en dat is voor een voorspoedige integratie van de meeste voetballers – en zeker Brazilianen – cruciaal.

Zuid-Amerikanen

Waar Neres in 2017 in de Colombianen Davinson Sanchéz en Mateo Cassierra twee ‘lotgenoten’ trof, deelt Antony de kleedkamer met een handvol Zuid-Amerikanen. De in Brazilië geboren Schoenmaker trok alvast naar Brazilië om daar in het Portugees Antony voor te bereiden op diens grote avontuur.

In tijdschrift ElfVoetbal zei Antony zelf ‘zo goed mogelijk voorbereid binnen te willen komen’. “Ik volg elke week Engelse les zodat ik met mijn ploeggenoten kan communiceren en ook in de dagelijkse omgang kan functioneren. Ik wil er alles aan doen om te slagen.”

Antony wordt beschreven als een technisch zeer vaardige voetballer, die zijn rendement nog moet opvijzelen en als persoon vastberaden maar wel geduldig is. Voor dat laatste wordt verwezen naar zijn keuze om jeugdclub São Paulo eerst een seizoen te dienen voor hij de grote oversteek maakte.

Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Twaalf clubs

Daarna sprak Antony – naar verluidt – met twaalf clubs voor hij, met hulp van Neres, in februari voor de eredivisiekoploper koos. Volgens Antony zelf omdat ‘Ajax weet hoe het voor jonge spelers moet zorgen en de club ervaring heeft met Zuid-Amerikaanse talenten’.

Gaat Antony dan net als Nicolás Tagliafico, die begin 2018 direct indruk maakte tijdens zijn debuut tegen uitgerekend Feyenoord, meteen excelleren? Nee, daarvoor weegt het sportieve deel te zwaar mee. Een voordeel voor Antony is dat hij meer tijd heeft om aan de spelprincipes van Ten Hag en de speelwijze van teamgenoten te wennen dan Neres, die in de winter arriveerde.

Antony was bij São Paulo vooral rechtsbuiten in een 4-3-3-formatie en directeur voetbalzaken Marc Overmars zei in juni over de erfenis van Ziyech: “Iemand als Antony zit ook in de buurt van Ziyech. Links­poot, met een goede steekpass.” Eén en één is twee, zou je zeggen, ware het niet dat Overmars nog toevoegde dat de aankoop ‘net als David Neres moet wennen aan Nederland.”

Kudus

Tacticus Ten Hag heeft bovendien voldoende keus om zijn nieuwe kroonjuweel eerst rustig te slijpen. Aanvoerder Dusan Tadic, protégé Quincy Promes en de nagenoeg herstelde Neres hebben hem als aanvallers eerder veel rendement bezorgd. Lassina Traoré was daar voor corona naar op weg. De keuze voor het trio geeft de coach vooralsnog de meeste zekerheid. Bovendien kan de Ghanese nieuweling Mohammed Kudus een eventuele doorbraak van Antony ook vertragen.

Een stormachtige entree van Antony ligt daarom niet echt voor de hand, al hoeven Ajax-fans waarschijnlijk minder lang te wachten op zijn eerste flitsen dan bij Neres. Blessures daargelaten uiteraard. Hoe vroeg zijn trainer zijn startpunt vaststelt, zal Antony deze maand vooral zelf bepalen op het veld.