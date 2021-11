‘Kromo’ laat na het WK haar gevoel spreken: ‘We zien wel wat de toekomst brengt’

Ranomi Kromowidjojo in het Pieter van den Hoogenband Zwembad. Beeld Getty Images

Ze gebruikt opvallend vaak het woord leuk tijdens het gesprek in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, waar de internationale top is neergestreken. Ranomi Kromowidjojo (31) wekt daarmee niet de indruk dat ze op het zwemmen is uitgekeken. Toch kan het zijn dat ze aan de laatste wedstrijden uit haar imposante carrière bezig is. Ze weet het niet, zegt ze, haar toekomst openhoudend.

“Wat ik na de voorgaande Olympische Spelen deed, echt even rust nemen, heb ik tot aan de jaarwisseling uitgesteld,” aldus Kromowidjojo. “Ik vind het superleuk dat ik nu de ISL zwem en ik heb veel zin in de WK kortebaan, volgende maand in Abu Dhabi. En daarna kerstvakantie, daar heb ik wel behoefte aan. Een break nemen en dan zien we wel wat de toekomst brengt. Het is een gevoelskwestie. In mijn hoofd is het ook niet zo spannend. Het is uiteindelijk altijd goed.”

Trainen en sociale dingen doen

Ze koos dit kortebaanseizoen bewust voor de International Swimming League, met een reeks wedstrijden in september in Napels en nu de ontknoping van het derde seizoen in Eindhoven. De EK liet ze schieten en van de wereldbekerwedstrijden in oktober pakte ze alleen die in Qatar mee. “Die paste goed in de opbouw naar de WK,” legt ze uit. “Verder ben ik thuis in Eindhoven gebleven. Even trainen en sociale dingen doen. Een keertje naar mijn ouders in Groningen, een keertje uit eten. Met de huidige beperkingen ben ik blij dat ik dat heb gedaan.”

De drievoudig olympisch kampioene kijkt sowieso wat meer om zich heen. Zo zit ze in het bestuur van de zwemvakbond. “De Swimmers Alliance, waar ik deel van uitmaak, staat nog in de kinderschoenen. Alleen sta je niet sterk, maar als je ons samenbrengt, dan kunnen we wel een stem vormen. Bijvoorbeeld als de ISL te laat uitbetaalt of als we liever een wedstrijd elders op de kalender hebben. Ik wil verder kijken dan mijn eigen carrière, in het belang van de topzwemmers. In Nederland is alles best goed geregeld, maar er zijn genoeg zwemmers die onenigheid hebben met hun bond. Of die niet de fundering hebben die hier in Eindhoven ligt. Lang niet iedereen beschikt over goede faciliteiten, trainingsmaten, begeleiding.”

In de ISL zwemt Kromowidjojo voor het Hongaarse Team Iron, dat sporters van meer dan twintig nationaliteiten herbergt. In de maand dat ze bij elkaar zijn, hoort en ziet ze veel nieuwe dingen. “Je vormt een team met zwemmers die je al jaren kent van naam, maar die je nooit eerder hebt gesproken. Nu wist ik natuurlijk wel dat er niet één weg naar succes leidt, maar ik vind het leuk om op deze manier te leren en kennis op te doen,” zegt de specialiste op de sprintnummers op de vlinderslag en de vrije slag.

Oog voor detail

Ze traint gewoon in Eindhoven volgens het programma van haar coach Patrick Pearson, die vanwege het bezette bad tijdelijk is uitgeweken naar Amsterdam. Wel langs de kant en in de box staat haar verloofde Ferry Weertman. De openwaterzwemmer assisteert de staf van Iron, dat het team ook een programma aanbiedt. Kromowidjojo: “Er is dus ruimte voor eigen inbreng, maar het merendeel volgt dat schema. Ik vind het dan ook leuk om mee te zwemmen en tegelijkertijd te trainen. En het is fijn als er mensen met oog voor detail langs de badrand staan. Zwemmen is een technische sport, ik heb die blik echt nodig.”

Kromowidjojo ziet hierin ook mogelijkheden voor de traditionele zwemsport. “De meesten trainen gewoon in eigen land. Als Luka Gabrilo, onze hoofdcoach bij Iron, zo’n programma heel het jaar door kan bieden, dan denk ik dat er genoeg zwemmers bereid zijn om zich daar op een andere plek bij aan te sluiten. Er zijn nog maar een paar commerciële teams, maar ik denk dat die er meer gaan komen. Al heeft dat tijd nodig, het zal nog niet voor Parijs 2024 zo zijn.”

De ISL maakt het zwemmen sowieso aantrekkelijker om te doen en om naar te kijken, stelt Kromowidjojo als een ware ambassadrice van het commerciële toernooi. Zaterdag en zondag komt ze opnieuw in actie, al heeft ze niet de illusie dat ze met Iron nog een plek in de finale gaat bemachtigen. “Ik vind racen voor een team erg leuk. En de sfeer is heel relaxed, je ziet iedereen genieten. Tijden doen er even minder toe, maar we willen natuurlijk wel winnen en punten verdienen.”